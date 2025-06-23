新竹市綠軍催大罷免　批高虹安施政跳票

民進黨新竹市議會黨團今日召開記者會猛批高虹安施政跳票。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月23日電（記者 盧誠輝）“中選會”20日宣布24席藍委和停職中的新竹市長高虹安罷免案成案，將在7月26日舉行投票，也讓新竹市成為全台唯一的雙罷（高虹安、藍委鄭正鈐）選區。民進黨新竹市議會黨團今日召開記者會再次狠批高虹安施政跳票，呼籲選民在7月26日投下罷免同意票，讓新竹市能重新開機再前進。



民進黨新竹市議會黨團在“中選會”宣布高虹安罷免案成案前，從6月起就幾乎天天召開記者會批評高虹安和新竹市政府的種種不是，今日民進黨新竹市議會黨團在高虹安罷免案正式成案後第一個上班日，再次召開記者會細數高虹安施政跳票的情況。



民進黨新竹市議會黨團總召陳建名表示，高虹安上任兩年來市政建設衹有擺爛，所謂的政績也衹有舉債發錢：自由車場、空橋、棒球場，通通爛尾，無人負責；學區規劃毫無章法，居住事實稽核形同兒戲。連最基本的敬老卡政策，高虹安竟公然說謊，把責任推給中央，實際上卻是市府本來就該完成的行政作業。



民進黨新竹市議員劉彥伶指出，新竹市家長們最在意的教育問題，施政滿意度居然是一年比一年差，呈現“雪崩式下滑”，再也不是以往引以為傲的榮景。細數教育處這幾年展現各類花式出包，即便已更換3位教育處長仍無法改善種種問題，讓新竹市教育評比成績持續探底，因此她呼籲市民朋友應讓做不好的團隊直接下台。



民進黨新竹市議員劉崇顯說，高虹安在2022年市長選舉操作慈雲空橋議題，利用資訊落差蒙蔽市民而贏得選舉，但高虹安說好2025全區空橋完工結果連一座橋都沒辦法完成，因此他呼籲關埔居民要看清高虹安用不實口號矇騙大家，毫無能力解決施政問題的本質，在7月26日的罷免投下同意票，讓新竹市能重新開機再前進。



陳建名強調，去年7月26日就是高虹安一審被法院依貪污罪判決有罪而停職的那一天，如今1年已經要過去了，今年7月26日將是高虹安永難忘懷的日子，因為今年7月26日高虹安將被人民用罷免同意票讓她從此離開新竹市長的職位。