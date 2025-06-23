林岱樺遭起訴　民進黨廉政會明討論處分否

邱駿彥。（中評社 資料照） 中評社台北6月23日電（記者 黃筱筠）爭取民進黨高雄市長黨提名的民進黨“立委”林岱樺涉詐領助理費、公益侵占等案，今遭高雄地檢署起訴。民進黨廉政會主委邱駿彥下午表示，明天廉政會例會，原本沒有林岱樺案子，但林被起訴，明天廉政會會加進來討論，至於是否停權，則要等廉政會委員共同決定。



關於起訴後，停權怎麼處理？邱駿彥說，依照廉政條例要一審判決有罪才會處分，但是不排除社會知名人士，所做所為可能影響黨的形象，若情節重大雖然法院還沒有判決，廉政會還是會處分。



高雄地檢署自二月起發動多波搜索，羈押通法寺住持釋煌智（俗名洪正威）、林岱樺胞弟林岱融、王姓弟媳及林園服務處主任周忠信等6人，雄檢今偵結，估不法金額近1500萬元，今依利用職務機會詐取財物罪起訴林岱樺等9人，釋煌智則依公益侵占罪提起公訴。



由於林岱樺是否遭停權涉及民進黨高雄市長黨內初選，對林岱樺影響甚大。



廉政會明天晚間原本要召開例行會議，邱駿彥說，明天開廉政會例會，原本沒有要討論林岱樺案件，但檢察官起訴，明天廉政會臨時加上林岱樺案子，會請她過來說明，處分要讓人家有機會說明解釋。但目前還沒有聯繫上，不知道林岱樺本人是否出席說明，會請民進黨秘書長聯絡。



關於起訴後，停權怎麼處理？邱駿彥說，依照廉政條例要一審判決有罪才會處分，但是不排除社會知名人士，所做所為可能影響黨的形象，若情節重大雖然法院還沒有判決，廉政會還是會處分。



他也說，但林岱樺案件不知道有沒有像前“行政院副院長”鄭文燦案件對於社會形象所作所為情節重大，要廉政會委員共同討論。



之前處理民進黨“立委”林宜瑾詐領助理費案件，曾提到助理費是社會共業，邱駿彥表示，林岱樺是社會知名人士，“立委”當好幾屆，所以她的所作所為有影響。當然他講過詐領助理費法院態度轉變，詐領助理費金額不是很高，不是放到自己口袋，只是多聘幾個人，法院就會以偽造文書處理，有些就算判決有罪，但是緩刑執行。這樣的話詐領助理費廉政會立場是法院態度轉變。



但他強調，民進黨立場是錯就是錯，違反廉政就是違反廉政，只是量刑要有些改變，這要看明天廉政會委員共同決定。