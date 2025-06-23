涉詐助理費遭起訴　綠委林岱樺：我是清白的

綠委林岱樺。（中評社 資料照） 中評社台北6月23日電／爭取民進黨高雄市長初選提名的民進黨籍“立委”林岱樺涉詐領助理費案，高雄地檢署今天偵結起訴包含林等10人。林岱樺23日下午發表4點聲明表示，從政多年，她最珍惜的就是“清白”兩個字，她會撐過這場風雨，也會用行動證明，她是一個清白的人。



民進黨籍“立委”林岱樺涉嫌利用職務詐領助理費，歷經4個月搜索約談偵辦，23日偵結，林岱樺等人涉嫌詐領助理費及加班費新台幣1496餘萬，依貪污治罪條例的利用職務詐取財務、公益侵佔等罪，將林岱樺、胞弟、弟媳、通法寺住持等10人提起公訴。



檢調2月20日台北、高雄同步調查，兵分多路前往林岱樺“立法院”辦公室、地方服務處、住家搜索，另外，因林岱樺篤信佛教，與她互動頻繁的通法寺住持釋煌智（洪正威）也同步遭調查，釋煌智過去曾幫忙打點林岱樺“立委”競選總部事宜，林岱樺過去也為通法寺募款惹議，雙方關係密不可分。



當時經檢方約談後，林岱樺以100萬元交保，釋煌智、林岱樺胞弟林岱融、王姓弟媳，及服務處周姓主任、黃姓會計助理、連姓助理6人則遭羈押，其中周姓主任及連姓助理已獲交保。23日雄檢調查偵結，林岱樺涉嫌以人頭助理、浮報加班費，獲不法金額近1500萬元，依利用職務詐取財物、公益侵占與背信等罪起訴林岱樺等10人。



林岱樺聲明稿全文如下：



一、從政多年，我最珍惜的就是“清白”兩個字。在偵查中，我努力證明自己清白。我與我的律師會將這些證據提到法院，爭取我及團隊的公道。我一路秉持良知，全心為高雄打拚，沒有一天鬆懈。



二、我相信司法，也相信真相終將水落石出。我會全力配合司法程序，在法庭上堅定捍衛名譽，因為我問心無愧。



三、這段期間，對高雄的服務不會停、對建設的爭取不會慢、對政策的監督不會斷。我會繼續堅守崗位，履行對鄉親的承諾。



四、謝謝大家的關心。我會撐過這場風雨，也會用行動證明，我是一個清白的人。



林岱樺 敬上2025.06.23