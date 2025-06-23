賴清德像南島人？趙少康：比較像福建人啦

趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北6月23日電／賴清德22日正式啟動“團結國家十講”，大談“兩國論”、台灣是南島文化的起源等。對此，中國國民黨戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康23日痛批賴別數典忘祖，並酸賴清德長相像南島人嗎？“比較像福建人啦！”



賴清德22日啟動“團結國家十講”首場演說，主題是“國家”，並提及台灣也是南島文化的起源，台灣很早就開始向外傳播文化，同時原住民族也早已在這塊土地上發展出璀璨的文化；另外，賴清德也表示，台灣的原住民是南島語系，是很多國家的發源地。



趙少康質疑，賴清德的長相像南島人嗎？呼籲賴去做DNA血液檢查，看基因成分有多少南島系統。他絕不相信賴清德的基因裡有超過一半是南島人，並認為賴還比較像福建人。



趙少康說，賴清德不能數典忘祖，在政治上可以有自己的訴求，但不能連祖宗都否定，“是要認南島人做父做祖嗎？到底在講什麼？”趙強調，可以說“中華民國”是“主權獨立的國家”，且“中華民國”早於中華人民共和國成立，這是一個事實，說中華人民共和國沒有統治過台灣，這也是事實，但賴拿事實亂推論很奇怪。



趙少康強調，賴清德上述言論就是想搞“獨立”，不敢宣布而己，“明修棧道，暗渡陳倉，就是沒種。”



對於賴清德的演講為“團結十講”，趙少康說，賴的講法能團結台灣嗎？大家會認同祖宗是南島人，所以要團結在南島語系之下，是這樣嗎？



趙少康強調，在台灣搞“台獨”不會團結，因為相當多人不贊成“台獨”，要團結就衹有團結在“中華民國”的旗子之下，這才是團結，因為大家認同“中華民國”。賴清德嘴巴講“中華民國台灣”，寫的是“台獨”，這最多只能團結“台獨”支持者，並不是團結整個“國家”，反而是分裂整個“國家”。