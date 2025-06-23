沈政男：賴團結十講唱“台獨”與卅年前同一套

賴清德團結十講，首場在國際扶輪社例會舉行。（照片：府方提供） 中評社台北6月23日電／賴清德昨天展開團結十講，首場在新北市，以兩國論為主軸。經常發表時事評論的精神科醫師沈政男聽完長達45分鐘的演講後表示，與30多年前新潮流洗腦大一學運新生的“台獨”論述那套一樣，而且還講錯！



沈政男22日在臉書發文表示，且這篇演講完全洩漏了賴清德“心中的“台獨”大男孩”，若大罷免得逞，讓賴清德行政與立法一把抓，他一定會往“實質與法理“台獨”繼續前進，因為這是他幾十年來的政治夢想。



沈政男指出，賴清德的“團結‘國家’十講”第一講談“國家”長約1小時，聽完後驚訝發現，30多年前在台大男十一舍的地下學運“台獨”社團噬菌體時，他就已經熟悉那套說法，因為都是新潮流用來洗腦充滿政治熱情的年輕人，所用的“台獨”論述，事實上，那套說法，漏洞百出。



沈政男指出，賴清德稱“國家”四要素，土地、人民、政府、“主權”，台灣都具備，問題是國際上就沒什麼人承認你，“國號”不是問題，有沒有加入聯合國也不是問題，但衹有十幾個國家承認你這一點，就是一個大問題。



沈政男認為，賴提到聯合國二七五八決議、舊金山和約，就是口水戰而已，從來就不在意所謂法理上的“台獨”論述，因為根本不會有什麼定論；考古人類學的“台獨”講法，也是三十幾年沒變，什麼台灣是南島語族的起源、幾千年前台灣就有左鎮人、大坌坑文化等，賴清德背得很熟，問題是都沒辦法排除，台灣島上最早的人類來自中國大陸。



沈政男說，台灣人為什麼要抗日？就是要回歸祖國中國，怎麼用抗日來主張“台灣‘主權’”呢？前“總統”馬英九最近又到大陸訪問，他在那裡提到，孫中山過世的時候，北京大學台灣同學會給的輓聯上聯是，“三百萬台灣剛醒同胞，微先生何人領導”，不就呼應賴清德的說法，證明台灣人在日據時代就是心向祖國中國？為什麼現在台灣人在大陸講祖國中國，就要被你們處罰？

