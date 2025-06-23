林岱樺遭起訴　綠憂重演2018輸掉高雄市長

綠委林岱樺。（中評社 資料照） 中評社高雄6月23日電／民進黨籍“立委”林岱樺涉詐助理費案23日遭起訴，為2026年高雄市長選戰投下震撼彈。林岱樺是否退出黨內初選，仍需等待民進黨中央最終決議，但此案將牽動綠營初選選情，讓原本4人競逐的局面出現重大變數，是否變成3搶1，後續政治效應仍有待觀察。



不過，綠營地方人士擔心重演2018年民進黨高雄市長初選時，派系鬥爭“砍到刀刀見骨”，最終斷送江山，讓中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜順利攻下民進黨長期執政的高雄市政府。



《中時新聞網》分析表示，林岱樺早在去年初率先宣布投入2026高雄市長民進黨內初選，成為黨內“開第一槍”的參選人，隨後“立委”許智傑、賴瑞隆、邱議瑩，以及前“勞動部長”許銘春陸續表態參選。然而，許銘春因捲入“勞動部”職場霸凌風波而黯然退出，使得初選競爭回到4人局面。



根據多項民調顯示，林岱樺支持度始終名列前茅，在初選競爭中具有一定優勢。然而，助理費案的陰霾始終籠罩其選戰布局，如今確定遭到起訴，恐將對其參選資格產生決定性影響。若林岱樺最終退出初選，將使競爭態勢從“4搶1”轉為“3搶1”，勢必重新洗牌整個選戰格局。



林岱樺所屬的“正國會”系統在此次事件後，面臨重大戰略選擇，是否會與其他派系結盟，以及如何處理林岱樺既有的政治資源和支持者，將成為影響整體初選結果的關鍵變數。各參選人也想方設法吸收林岱樺原有票源，進而從初選勝出，披綠袍挑戰高雄市長寶座。



地方人士分析，2018年民進黨高雄市長初選時，派系鬥爭“砍到刀刀見骨”，慘痛教訓仍歷歷在目，沒想到如今又爆出林岱樺遭起訴案，再次為初選投下震撼彈，但在此時機點起訴，不免令人質疑是否有外力介選。



不過，地方人士認為，2018民進黨就是輸給整合失敗，最終斷送江山，讓韓國瑜順利攻下民進黨長期執政的高雄市政府，民進黨已經沒有內鬥分裂的本錢，未來團結會是最大公約數，才能順利接棒現任市長陳其邁，延續綠色執政優勢。