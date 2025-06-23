新竹綠軍控行政不中立　民政處長施淑婷反嗆

新竹市民政處長施淑婷呼籲民進黨新竹市議員不要看到黑影就開槍。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月23日電（記者 盧誠輝）民進黨新竹市議會黨團今日召開記者會指控，新竹市政府民政處長施淑婷日前贈送巡守隊活動的飲料竟和停職中的新竹市長高虹安聯名，恐有違反行政不中立的疑慮。對此，施淑婷表示，那箱飲料是民眾自發贊助，非市府預算支出，請民進黨不要看到黑影就開槍。



民進黨新竹市議會黨團總召陳建名今日召開記者會指控，施淑婷日前贈送新竹市某社區發展協會巡守隊出遊的一箱飲料上，竟貼上她自己和高虹安的署名，質疑飲料是否是花民政處的預算去購買？是否又有涉嫌圖利的問題？他要提醒新竹市府所有公務同仁一定要遵守行政中立。



對此，施淑婷指出，飲料是民眾自發贊助，並非市府預算所添購，所以沒有所謂行政不中立的問題，請民進黨議員不要再看到黑影就開槍了。



施淑婷和高虹安情同姊妹，曾擔任高虹安擔任新竹市長後的首位新竹市府發言人，2023年9月轉任新竹市民政處長。施淑婷上週在新竹市議會備詢時才遭民進黨新竹市議會黨團圍剿，雙方為了議場擺放的罷免文宣互相指控是“流氓”和“小偷”，後來施淑婷在隔日還因此在民進黨新竹市議會黨團質詢時被整整罰站了90分鐘。