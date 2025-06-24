趙麟：特朗普不在意台灣　不在乎賴說什麼

台灣前駐史瓦帝尼大使、新竹清華大學副教授趙麟。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月24日電（記者 鄭羿菲）有兩度駐美經驗的台灣前駐史瓦帝尼大使、新竹清華大學副教授趙麟接受中評社訪問表示，美國總統特朗普利益掛帥，因此無論是中美關稅戰還是中美其它糾紛，特朗普最終還是會希望與中方保持友好。特朗普從頭到尾態度都是如此，嘴巴上罵一罵，最終還是會與中國合作。



特朗普如今忙著處理伊朗問題，賴清德又在“團結十講”強調“兩國互不隸屬”，會否增加美國困擾？



趙麟指出，這分成兩個層次。一是台灣問題現在根本不在特朗普關心的天秤上，賴清德講什麼話，頂多國務院就能處理。特朗普忙著處理伊朗問題，根本不會在乎賴說什麼。二是他認為即便是大陸，除了例行反對外，大概也不會有太過強烈的反應，免得間接幫助了綠營的“大罷免”。



趙麟說，從特朗普在中美元首通話中，制式地重申“一中”政策來看，特朗普根本不在意台灣議題，甚至連美國在台協會（AIT）主席都還未任命。即便賴清德在“團結十講”再度強調“兩國互不隸屬”，因為不是第一次講了，美國不會當成什麼大事。



趙麟是美國哈佛大學甘迺迪學院碩士，在1982年到1986年，及1996年到2000年曾兩度駐美，分別出任台駐美國代表處政治組秘書及政治組、國會組組長。2001年返台後擔任“總統府”第一局長，2006至2009年出任史瓦帝尼大使。現為台灣清華大學清華學院副教授。



趙麟接受中評社訪問表示，據他瞭解，台灣在中美台三角關係上，現在“賴政府”能扮演的角色非常有限，特朗普政府已不把“賴政府”放在眼中。按照自己過去80與90年代的華府經驗，中美關係和緩時，台灣也能獲利，但現在即便中美關係走向緩和，台灣也未必獲利，因為中美台的情況跟以往不太一樣了。



趙麟說，特朗普的作風，再加上“賴政府”對美工作的弱勢化，美國不一定把台灣當成可敬的對手。據他從各方面瞭解，“賴政府”至今還未掌握與特朗普政府有效、可靠的溝通管道。中美台關係，實際上只剩下中美關係，賴政府宣傳台美關係史上最好，都是大內宣而已。