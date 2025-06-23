綠委郭昱晴遭起底　詹江村：夫在陸賺紅錢

國民黨桃園市議員詹江村爆料，綠委郭昱晴的丈夫在大陸經商。（照:詹江村臉書） 中評社台北6月23日電／藝人出身的民進黨籍“立委”郭昱晴22日因指控一名在公園直播的男子行為鬼祟，引發“獵巫、公審”爭議，事後她為此緊急致歉。中國國民黨桃園市議員詹江村今日爆料，郭昱晴的丈夫林宣廷在大陸經商，他怒嗆郭“可以賺紅錢，但別人卻不能在台灣直播拍自己上抖音”。



詹江村今天在臉書再度發文指出，質問郭昱晴的研究室門上掛著寫有“共匪不滅，誓不罷休”的布條，她是否知道丈夫在大陸賺紅錢？丈夫的公司營業登記使用中國台灣，她算是中共同路人嗎？當人民被她質疑有沒有大陸口音時，她的丈夫在大陸有使用大陸口音和慣用語嗎？



稍早詹江村也在臉書發文提到，綠委郭昱晴平時在台灣獵巫，質問路人使用大陸抖音平台，直播拍公園場景、有沒有使用大陸口音，但她的枕邊人卻在大陸經商，公司登記自稱中國台灣。詹江村怒嗆郭昱晴，可以賺紅錢，但別人卻不能在台灣直播拍自己上抖音。



遭郭昱晴公審的吳姓男子今天受訪直言，自己不懂郭的出發點是什麼，但願意接受道歉，他並強調，被批評是“中共同路人”，這樣的講法讓台灣懷疑來懷疑去，台灣號稱是個民主進步的地方，卻變成現在的樣子，自己覺得相當悲哀。此外，吳姓男子也幽默表示，自己看了很多遍《麻辣鮮師》，很納悶沒有發現郭昱晴就是萬老師。