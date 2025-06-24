劉燈鐘：美介入以伊衝突不代表會介入台海

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 資料照） 中評社6月24日電（記者 方敬為）對於美國軍事介入以色列與伊朗的衝突，與美國處理台海可能衝突的關聯性，金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，部分人士樂觀認為，美國願意以軍事力量支持以色列，就會用同樣的方式援台，這是不切實際的幻想，因為以色列對美國有直接的利益關係，台灣並沒有，兩者無法相提並論，



劉燈鐘，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。研究專長包括中國大陸研究、兩岸關係、政黨與選舉、國際治理。



以伊衝突越演越烈，美國表態支持以色列，並直接對伊朗核設施展開攻擊，美國總統特朗普22日表示，美國已完成對伊朗三處核設施的打擊，包括福爾多（Fordo）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）。呼籲伊朗“現在必須實現和平，否則未來的襲擊將會更加猛烈，也更加容易。”台灣內部有觀察認為，美國處理以伊衝突的方式，或許可映照台海形勢。



劉燈鐘表示，美國直接軍事介入以伊衝突是有多重考量，台海形勢無法相提並論，首先，美國與以色列的關係眾所周知，以色列是美國在中東利益的第一線，美以之間有密不可分的直接利益關係，所以當以色列與伊朗起衝突，美國無論如何就是支持以色列，因為以色列是美國在中東利益的核心。



他說，“以色列之於美國”不可能等於“台灣之於美國”，台灣與美國沒有直接的利益關係，台灣雖然是半導體生產重鎮，擁有晶片代工龍頭台積電，但隨著台積電赴美國擴大設廠投資，以及全球布局的範圍擴大，台灣在晶片供應鏈上的不可替代性即逐漸喪失，當台灣與美國的核心利益無關，美國直接軍事介入台海衝突的機率也就相對低。