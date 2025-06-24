中評關注：綠定調大罷免背水一戰還有大招？

民進黨面對大罷免，方方面面都有動作。（取自民進黨臉書） 中評社台北6月24日電（記者 黃筱筠）民進黨定調7月26日大罷免投票為背水一戰。從賴清德、黨中央、黨團、各縣市議員等成員都紛紛站上第一線催票。最近許多綠營民代宣稱收到威脅訊息，值此大罷免敏感之際，被質疑自導自演。罷免與反罷免雙方激烈對決，後續還會出什麼招？



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤已經公開嗆明了，大罷免是背水一戰，全體總動員，且陸戰、空戰都會戰到位。



吳思瑤的說明確實可以看到驗證。除了賴清德已啟動團結十講，凝聚民間社團、獨派力量，推動罷藍委。全社會防衛韌性第4次委員會也將於26日舉行，“國安”人士還以不具名方式透露，這次委員會主軸將在實地演練的基礎上，聚焦漢光演習與城鎮演習彼此結合與呼應，並定錨7月為“‘國家’團結月”，扣合核心概念“有準備更安全”，盼團結民眾，深化台灣民主韌性。



未來一整個7月，除了漢光演習，還有城鎮韌性演習的結合。7月2日至28日，“內政部”協同“警政署”開設防空避難設施展覽，內容包括教學、文宣、防災物資如何準備等，以配合“國家團結月”對防空避難教育宣導，現場也會發放比照世界各國經驗的新版“防空避難指引”。這一系列活動就是結合賴清德團結十講，讓台灣社會瀰漫抗中氛圍。



從賴清德以降，民進黨中央、黨團、各地議員的活動、大型造勢，儼然是大選規格。



而巧合的是，就在大罷免催票之際，綠營名嘴李正皓在電視台錄影後，開車碰到有人潑辣椒水；民進黨台北市議員林亮君也發生被以昔日裸照威脅事件；民進黨台北市議員許淑華也接獲恐嚇信。當然這些威脅恐嚇等，有可能是大罷免社會氛圍所激化，但有點巧合是林亮君選區在國民黨“立委”王鴻薇選區，許淑華在國民黨“立委”徐巧芯選區，都是大罷免激戰區，反罷免方質疑自導自演，這也是合理懷疑。

