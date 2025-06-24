劉燈鐘：美國蠟燭多頭燒　可能加速衰退

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 資料照） 中評社6月24日電（記者 方敬為）美國軍事介入以色列與伊朗的衝突，金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，美國當然是基於美以關係與在中東的利益，但研判是弊大於利，因為一來無法確定伊朗核設施是否完全摧毀，二來是激起區域回教國家憤慨，美國將陷入難以控制的衝突風險之中。



劉燈鐘說，美國直接介入以伊衝突，將導致整個中東形勢混亂，本身的安全也會出現挑戰，加上還有俄烏戰爭持續進行中，美國蠟燭多頭燒，可能加速衰退。而當美國、俄羅斯等強權紛紛捲入戰火，中國大陸穩定國際形勢的作為就顯得格外關鍵，這也是中國拓展國際影響力的機會。



劉燈鐘，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。研究專長包括中國大陸研究、兩岸關係、政黨與選舉、國際治理。



美國直接軍事介入以伊衝突，美國總統特朗普22日表示，美國已完成對伊朗三處核設施的打擊，包括福爾多（Fordo）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）。呼籲伊朗“現在必須實現和平，否則未來的襲擊將會更加猛烈，也更加容易。”伊朗則警告，美國此舉將帶來“持久後果”。



針對美國參與以伊衝突的效應，劉燈鐘表示，美國認為直接軍事介入衝突，有助平息紛爭，甚至能夠擴張美國在中東地區的利益及影響力，美國可望藉此進一步強化美以合作，同時瓦解掉伊朗擁核的可能性，倘若伊朗政權動盪，甚至有在政治面介入扶植的空間，還可以掌握石油供應鏈，一舉數得。但從實際情況以及後續趨勢觀察，美國這次“參戰”，很可能弊大於利，錯判情勢。



劉燈鐘說明，以伊衝突的原因是，以色列宣稱伊朗在研發核子武器，為避免伊朗擁核，率先對伊朗展開攻擊，並且雙方的交火越演越烈，美國雖然第一時間表態支持以色列，但未有具體行動，甚至特朗普還公開請俄國總統普京介入斡旋，代表美國其實對於直接介入的態度仍有所保留。換言之，美國並無把握出兵能夠短時讓衝突落幕，或者在不危及美國安全的情況下，達到美國想要的目標。