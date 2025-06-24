美轟炸伊朗也會為台出兵？嚴震生：過度延伸

嚴震生。（中評社 資料照） 中評社台北6月24日電（記者 黃筱筠）美國總統特朗普6月19日才表示將在兩周內決定是否對伊朗動武，未料僅隔兩天，便於21日下令突襲伊朗三處核設施。綠營認為這能夠澄清疑美論，未來兩岸發生衝突，美國會出兵協防台灣。台灣政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生接受中評社訪問表示，這個延伸太過度了。美國跟以色列關係特別好，但是美國跟台灣關係有特別好嗎？他覺得沒有。且特朗普戰略更加模糊，不能把台灣未來建立在特朗普一念之間，這很危險。



綠營認為美國出手攻打伊朗幫助以色列，對於疑美論有澄清作用，未來兩岸發生衝突美國會出兵協助台灣？



嚴震生認為，這個延伸太過度了。特朗普不會去惹中國、俄羅斯或是朝鮮。美國跟以色列關係特別好，但是美國跟台灣關係有特別好嗎？他覺得沒有。特朗普一樣不確定、不可預測，中東衝突讓美國戰略更加模糊。台灣不能把未來建立在特朗普一念之間，這很危險。且以伊戰爭與兩岸若發生衝突，那是完全不一樣的戰爭，不能這樣類比。



特朗普19日曾表態將在“兩周內”決定是否動用美軍支援以色列摧毀伊朗核計劃。這番發言一度讓國際社會認為戰爭風險暫時降低而鬆了一口氣。然而僅過兩天，情勢急轉直下。美軍21日突襲伊朗核設施，引爆國際震撼。



嚴震生說，特朗普被華爾街貼上標籤“TACO交易”（Trump Always Chickens Out），就是不能被激怒，非常不能確定、不可預測，態度反反覆覆。特朗普這次與伊朗談判是一個假的，要讓伊朗鬆懈心防。特朗普這次做法，讓來自傳統共和黨支持以色列的人，連與特朗普鬧翻的前總統國家安全事務助理波頓，都認為特朗普這次做對了決定。



嚴震生說，以色列攔截伊朗的導彈，現在變成三分之一以上都無法攔截，萬一發射是核彈，後果不堪設想，這讓美國炸伊朗核設施找到藉口，而這個藉口美國早就已經準備好，以色列無法攔截伊朗核彈，成為是美國的藉口。



美國副總統萬斯（JD Vance）指出，美國並未與伊朗開戰，而是“與伊朗的核計劃”開戰。美國要利用反核武與開戰做切割？