郭昱晴昔指大陸為內地　網批有臉獵巫台人

針對綠委郭昱晴發文公審路人一事，粉專政客爽在臉書發文表示看法。(照:“政客爽”臉書) 中評社台北6月24日電／民進黨籍不分區“立法委員”郭昱晴22日在臉書發文指控遇到一名“鬼祟男子”在路邊直播，並將當事人照片公開於網路上，遭到輿論批評。而郭的丈夫也被發現在對岸經商，粉專“政客爽”還挖出郭昱晴昔日的發文，有多次稱呼中國大陸為“內地”，質疑她哪來的臉公審獵巫台灣老百姓？網友也表示，“內地出差去，真的是兩岸一家親啊！”



民進黨“立委”郭昱晴22日於社群平台貼出照片，指控一名在公園直播的男子行為鬼祟，更稱要通報“警政署”，當事吳姓男子喊冤，當下已解釋是在自拍，仍被公審，引起各界議論，郭昱晴事後則刪文道歉。



打綠粉專“政客爽”23日發文並附一張圖，引用陸委會副主委梁文傑的話“在中國大陸直播是要特許的”，反酸：在台灣直播自拍也是要特許的，要經過民進黨“立委”的特別允許，不然就跟“警政署”報告。



“政客爽”還在臉書分享郭昱晴昔社群平台的幾張貼文截圖，一張是郭昱晴於2011年12月曾發文喊“不知道該哭還是該笑？老公又要去內地出差了”。另一張是郭昱晴於2018年6月則稱，她的第三本書終於要上架了，內地的朋友可在網路書店網站上訂購。



對於郭昱晴過往喊大陸為內地，“政客爽”狠酸，還以為是抗中保台急先鋒，原來是“內地萬老師”！很好奇，現在如果有人說對岸是“內地”，言必稱“老公去內地工作了”，在微博說“內地的朋友”，應該會是中共同路人。



“政客爽”反問郭昱晴，請問內地是指兩岸一國嗎?而你老公在對岸賺人民幣，接受採訪還說“在廈門落地生根”，不知郭昱晴哪來的臉去公審獵巫台灣普通老百姓？“臉好腫，笑死”。



許多網友都在其po文下方留言表示，“人一綠腦就殘，家人賺紅錢，還有臉說三道四”、“我在中國內地晴”、“翻了翻了大翻車了”、“抗中是工作，親中是生活”、“他老公應該只是去南投出差啦”、“內地出差去，真的是兩岸一家親啊”、“怎麼每個民進黨翻車的都有家人在大陸有事業欸，超屌”。



而郭昱晴過往喊大陸內地的微博截圖也被網友分享在脆上，郭昱晴也立即回應澄清說“文化、經貿、政治只要對等，彼此尊重，而不是被矮化，沒人說不能交流”。