綠委郭昱晴公審路人　國民黨轟獵巫應辭職

綠委郭昱晴。（中評社 資料照） 中評社台北6月24日電／民進黨籍“立委”郭昱晴22日因指控一名在公園直播的男子行為鬼祟，引發“獵巫、公審”爭議，事後她為此緊急致歉並刪文。中國國民黨23日表示，郭昱晴刪文道歉顯然不夠，應辭職負責，“警政署”也應針對在網路不斷公審一般民眾的青鳥，造成民眾恐慌進行調查，保護台灣民主自由的價值。



國民黨23日上午召開記者會，發言人楊智伃質疑，如果不是為了大罷免，郭昱晴也不會刪文道歉，這場赤裸裸的獵巫行動絕不只一次，而是在台灣街頭上不斷製造對立與仇恨。



楊智伃說，郭昱晴刪文道歉顯然不夠，應該辭職負責，“警政署”也應針對網路上不斷公審一般民眾的青鳥，以及綠營“立委”持續在網路上獵巫，造成民眾恐慌而進行調查，保護台灣民主自由的價值。



國民黨籍台北市議員鍾沛君表示，所謂大陸透過陸客或陸配在台灣用街拍方式，獲取在地情資的說法，最近在綠營同溫層持續發酵，但只要認真查證，就知道全都是空穴來風。郭昱晴身為民進黨不分區“立委”，自以為是街頭俠客，結果卻是獵巫師。



鍾沛君說，郭昱晴看到對方在拍攝上前質問，對方解釋是台灣人，鏡頭對著自己沒拍到任何路人，且在公園拍攝，沒有任何的“國安”機敏性。一般人聽到說明後，應該知道純屬誤會，偏偏郭昱晴聽完解釋後還不甘寂寞，仍發文請大家多注意街頭或校園附近直播的奇怪人士，基本上就是獵巫。