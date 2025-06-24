鄭文燦被陷害？律師團爆關鍵證據錄音遭刪減

鄭文燦。（中評社 資料照） 中評社台北6月24日電／前海基會董事長、桃園市前市長鄭文燦，因被控在任內涉入華亞科技園區開發案遭桃園地檢署起訴，但全案近日在法院準備程序中卻爆出震撼彈，台媒報導，原本被檢方列為“鐵證”的會議錄音，經法院勘驗後竟發現內容遭刻意刪減、扭曲情節，檢方甚至反被指控涉嫌偽造文書、羅織罪名，案情急轉直下。



根據《鏡週刊》24日報導，法院5月22日勘驗相關錄音內容，發現2016年12月13日召開的那場會議並非如起訴書所述為“三人密會喬事”，而是由鄭文燦帶領桃園市府一級主管與廖姓業者父子正式召開的公開會議，雙方在會中針對開發案進行討論，市府官員也多次強調依法行政、無法放寬地主同意門檻，鄭文燦更當場拒絕業者要求私下協助說服地主，並表示“這不是一通電話可以解決的事”。



鏡週刊內容指出，但檢方在起訴書中卻聲稱該會議是鄭與廖氏父子私下密會，圖謀讓開發案“先行上路”，並將錄音內容中其他官員的發言全部刪除，只留下鄭與業者對話，造成誤導法院之嫌；且負責本案的檢察官陳嘉義，還在逐字稿上親筆批註“經勘驗無誤”，引發司法界質疑是否構成偽造文書罪。



報導引述鄭文燦律師團指控，該次會議本質上是市府依法聽取民間意見的正常程序，並未做出任何實質承諾，錄音光碟更清楚記錄市府明確要求業者必須取得百分之百地主同意，才能進行農地變更，而檢方卻在起訴書中刻意刪除不利於定罪的內容，曲解會議性質成“密室協商”，涉嫌蓄意抹黑與栽贓。