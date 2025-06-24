林岱樺遭起訴　陳其邁：尊重司法勿枉勿縱

民進黨籍高雄市長陳其邁。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月24日電（記者 蔣繼平）爭取高雄市長初選提名的民進黨“立委”林岱樺涉詐領助理費新台幣1400多萬元，高雄地檢署昨天偵結，依違反貪污治罪條例等罪嫌起訴林岱樺等10人。民進黨籍高雄市長陳其邁24日表示，司法案件就由司法來偵辦，尊重司法，也希望勿枉勿縱。



另外針對是否受邀參加同樣要角逐市長初選的綠委邱議瑩的競選辦公室開幕茶會，陳其邁回答“花到人不會到，因為去一個其他都要去。”



陳其邁明年任期屆滿卸任，黨內有4位“立委”表態競逐，分別是林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆。不過林岱樺今年2月捲入詐領助理費，檢調偵辦案情動態，牽動民進黨內高雄市長初選及2026選舉布局。



針對林岱樺昨天的聲明似乎尚未放棄初選，陳其邁表示，司法案件就由司法來偵辦，尊重司法，也希望勿枉勿縱。



有關初選時間，陳其邁表示，初選期程還沒有決定，但他希望初選期程能夠越快越好，因為國民黨人選已經就位，民進黨如果能夠盡早定下人選，這樣的話，政黨競爭，提出不同的、更好的政見是良性的競爭，人選越早越好，便於黨內的整合。



媒體追問邱議瑩明天競選辦公室開幕是否有受到邀請？陳其邁表示，有邀請，花到人不會到，因為去一個其他也要去，等下又有早去晚去的問題，所以這個很麻煩，但是祝福心意不變，希望參與初選的人都能夠君子之爭。