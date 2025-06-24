6千人未繳喪失陸籍證明　民眾黨提修法解套

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月24日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”近期要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件“喪失原籍證明”，但仍有超過半數以上的人未繳交或申請具結、延後辦理，陸委會已表達“不會逕行註銷身份”。台灣民眾黨主席黃國昌24日猛批，陸委會那些大官為了政治操弄出一張嘴，累死“移民署”基層。他也點名陸委會主委邱垂正、副主委梁文傑，誰決定的誰去做事！



民眾黨團副總召張啟楷則表示，民眾黨團將提案修改“兩岸人民關係條例”，將2004年修法前20年、30年前來台灣的陸籍人士，就不要再去追繳喪失原籍證明，用法制化方式解決這個問題。



“賴政府”近期要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件“喪失原籍證明”，“內政部移民署”20日說明，已有逾5千人已繳交喪失原籍證明，並有同意逾800人以“具結方式”替代或“延後赴陸辦理”，換句話說，至少有6千人尚未繳交喪失原籍證明。



陸委會副主委梁文傑19日曾表達，6月30日是提出申請具結或延後等情況的期限，並非專案完成的期限，主管機關會盡可能設法聯繫當事人，“不會逕行註銷身份”。



台灣民眾黨“立法院”黨團24日上午召開“直播遭獵巫 誰心裡有鬼?”民眾黨團民調記者會，民眾黨“立院”黨團總召黃國昌、副總召張啟楷出席。



黃國昌表示，陸委會莫名其妙搞政治上的撕裂與對立，那麼早以前就應處理的問題，拖了那麼久沒處理，現在還要強人所難。民眾黨團已針對此事提出“兩岸人民關係條例”第九條之一、第十七條、第九十六條的修正草案來處理。