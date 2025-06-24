助攻大罷免　沈伯洋告傅崐萁誹謗求償百萬

綠委沈伯洋（右）與委任律師黃帝穎召開記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月24日電（記者 黃筱筠）民進黨不分區“立委”沈伯洋今天舉行記者會，稱中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁多次公開造謠，包括誣指他收受美國資金、在美台兩地置產，甚至以“間諜”、“人渣”等言詞羞辱，嚴重損害其個人名譽並侵害公眾利益。他已正式向法院提起民事求償新台幣100萬元，要求傅對所有造謠、抹黑與誹謗行為負起法律責任，並在報紙公開刊登判決結果，這筆費用也將捐給花蓮做公益，“幫傅崐萁積點陰德”。



他也指出，傅崐萁對花蓮人民更要負起政治責任，毀憲亂政、親中行為是要負起政治責任，這也是為什麼要對傅崐萁發起大罷免。



沈伯洋表示，傅崐萁針對他進行多項無端指控，不僅在議場外稱他收受高達4800億元外國資金、意圖顛覆“國土”，還公開誣指其為美國間諜，更在花蓮地方演講時，說他在美國和台灣都擁有房產。“事實上我一棟都沒有，到現在還沒看到他給的鑰匙。”此外，當他質疑傅崐萁如何花用“中央”補助款給花蓮的資源時，傅更以“人渣”、“間諜”等語進行辱罵。



對於傅崐萁的種種言行，沈伯洋指出，這些已構成對其個人名譽與公眾利益的嚴重侵害，因此已依法提出民事求償，並承諾如獲賠償，將全數捐作花蓮公益用途。



沈伯洋強調，傅崐萁應對這些造謠、抹黑與誹謗行為負起法律責任，並於媒體公開道歉與刊登判決結果。至於傅崐萁在本屆“國會”毀憲亂政、親中賣台行徑，正是罷免運動興起的根本原因，也是花蓮人民站出來要求傅崐萁下台的最大動力，“傅崐萁，請你切實面對法律與政治的雙重責任。”