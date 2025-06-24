綠高雄初選　陳冠安：邱議瑩與賴瑞隆之爭

陳冠安大膽預言，下一個退出高雄市長競爭行列是綠委許智傑。（照片：陳冠安臉書） 中評社台北6月24日電／民進黨籍“立委”林岱樺因涉嫌詐領助理費案，23日遭高雄地檢署起訴。中國國民黨前青年部主任陳冠安就23日在臉書發文表示，林岱樺已脫離民進黨高雄市長初選競爭行列，並斷言下個退出高雄市長競爭行列的人將是民進黨籍“立委”許智傑，最後是民進黨籍“立委”邱議瑩和賴瑞隆之爭。



下屆民進黨高雄市長初選呈現4搶1，4名綠委包括邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺競爭激烈。



陳冠安指出，林岱樺因涉詐助理費被起訴，雖喊冤稱會用行動證明清白，“但從政治現實來說，已經脫離民進黨高雄市長初選的競爭行列”；陳冠安並針對邱議瑩、賴瑞隆和許智傑這3位目前檯面上有表態參選高雄市長者進行分析，斷言下一個退出高雄市長競爭行列的，就是許智傑，最後會由邱議瑩和賴瑞隆角逐。



陳冠安進一步分析道，邱議瑩獲得陳其邁支持，而賴瑞隆和許智傑則是新潮流，顯示著這場高雄初選，已進入到非新與新系、陳其邁與賴清德之爭的階段，而陳其邁身為現任市長，無法直接表態挺誰不挺誰，但高雄地方政壇都知，陳其邁相較屬意非新系的邱議瑩，因陳其邁與新系長期不合，當年之所以輸給韓國瑜，菊系新潮流沒有全力支持，就是一大關鍵。



另外，陳冠安表示，對於新潮流來說，高雄長期以來都是新系大本營，擁有諸多“立委”、議員席次，這次是否能由新系選上市長，對派系生存至關重要，尤其是在台南同樣有初選，而陳亭妃民調持續領先新系林俊憲的情況下，若高雄再由非新系通過初選，則新潮流就會出現嚴重的“直轄市長”斷層。



陳冠安認為，身兼民進黨主席的賴清德深知高雄初選對新系利害關係，並預測賴清德會在短時間之內出手整合賴瑞隆與許智傑，否則，原縣區出身的邱議瑩在同屬縣區出身的林岱樺退出競爭行列後，鋒頭勢必會蓋過原市區出身的賴瑞隆，對賴瑞隆來說，許智傑在原縣區鳳山的支持率，幾乎就是其能否和邱議瑩一展高下的關鍵。



陳冠安最後也大膽預言，下一個退出高雄市長競爭行列的就是許智傑，這場初選最後將會是邱議瑩和賴瑞隆之爭。