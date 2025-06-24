台經院：看淡23個行業未來半年的景氣

台灣經濟研究院公布5月份景氣動向調查，三大營業氣候測驗點齊跌。(照:台經院提供) 中評社台北6月24日電／台灣經濟研究院今公布5月份景氣動向調查，三大營業氣候測驗點仍舊齊跌，不但是連續2個月全跌，其中，服務業、營建業更是連續第五個月下滑態勢，製造業則是連續4個月下跌。另外台經院看淡23個行業未來半年的景氣。



台經院看淡23個行業未來半年的景氣，5月轉壞且未來半年較5月看壞的產業，包括紡織業、紡紗業、織布、成衣及服飾、皮革毛皮製品、紙業、化學工業、石化原料、塑橡膠原料、人造纖維製造業、化學製品、鋼鐵基本工業、金屬製品、螺絲及螺帽、汽車零件、自行車製造業、自行車零件製造業、批發業、保險業。5月持平，未來半年較5月看壞的產業，則包括金屬模具、金屬工具機業、營建業、建築投資。



台經院今公布5月份三大營業氣候測驗點齊跌，2025年5月服務業營業氣候測驗點為85.32點，較4月修正後的85.67點，減少0.35點，呈現連續五個月下跌態勢；營建業2025年5月營業氣候測驗點為90.41點，較4月的90.51點，下跌0.1點，呈現連續第五個月下滑的態勢；2025年5月製造業營業氣候測驗點為85.83點，較4月修正後的90.57點，減少4.74點，呈現連續四個月的下跌態勢。不過台經院觀察，服務業與營建業雖然則連五月走弱，但當月跌幅已有明顯收斂。



台經院表示，近期以色列與伊朗正式開戰，且美國軍事介入以伊衝突，情勢升溫恐引發新一波供應鏈衝擊，並進一步推升油價上漲風險。同時，儘管美國政府已採取行動緩解關稅緊張情勢，以穩定整體經濟與金融環境，但其貿易政策走向尚未明朗，不確定性仍高。



島內方面，台經院表示，雖AI、高效能運算及雲端等產業需求穩健，但晶圓代工與封測業因先前下遊客戶提前拉貨，導致基期墊高，5月營收略為回落。此外5月新台幣大幅升值，使出口導向產業營收波動更加明顯。同時，部分傳統產品需求持續疲弱，並受海外同業低價競爭壓力影響，使製造業者對當月景氣看法較上月調查相比更趨保守。