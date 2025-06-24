統派老中青反惡罷　憂台倚美謀獨人民上戰場

統派團體集結在群賢樓外開記者會表達訴求。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月24日電（記者 張穎齊）24席藍委等罷免案將於7月26日投票，統派團體數十人24日集結於“立法院”群賢樓外，齊呼全面對抗民進黨“賴政府”大惡罷，擔憂若中國國民黨籍“立委”被罷掉、“國會”席次翻轉，台灣將走向全面倚美謀獨、人民上戰場，要大家當天投下不同意票。



24名國民黨籍“立委”、停職中的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投票，罷綠委無一成案。台灣社會共好論壇籌備會、兩岸和平發展論壇、台灣人民守護民主正義連線、台灣社會勞動者聯盟24日在群賢樓外發起“全民反惡罷票、投不同意，保和平、顧民生、護民主、人民自救行動宣言”記者會。



與會者有勞動黨主席吳榮元、榮譽主席羅美文、台灣統一聯盟黨主席戚嘉林、《觀察》雜誌發行人紀欣、勞動黨副秘書長王武郎、許孟祥、新黨副秘書長游智彬、統派青年史學勤等人，老中青面孔約30人。



吳榮元會前向中評社表示，這次發起的反惡罷、和平運動，是因台灣正面臨台海危機，賴清德採偏執的“台獨”路線，民進黨少數執政，卻讓台灣情勢嚴峻。去年才剛選出的區域藍委竟全數被罷免，所以這次726是台灣最後的防線，全台灣社會都該反“台獨”、護和平，讓大罷免過不了關，否則未來面對美國總統特朗普關稅戰，賴清德一面倒倚美謀獨，對美國予取予求，照顧不了台灣人。