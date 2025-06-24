鄭文燦案逆轉？黃國昌：黨檢媒幫新系人洗地

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月24日電（記者 鄭羿菲）前海基會董事長、前桃園市長鄭文燦涉貪污案，台媒《鏡週刊》24日報導，被檢方列為“鐵證”的會議錄音，經法院勘驗後竟發現內容遭刻意刪減、扭曲情節。台灣民眾黨主席黃國昌24日表示，民進黨上下黨檢媒三位一體，利用司法追殺政治敵人，然後再幫新潮流的人洗地，這還不夠清楚嗎？



根據《鏡週刊》24日報導，法院5月22日勘驗相關錄音內容，發現2016年12月13日召開的那場會議並非如起訴書所述為“三人密會喬事”，而是由鄭文燦帶領桃園市府一級主管與廖姓業者父子正式召開的公開會議，雙方在會中針對開發案進行討論，市府官員也多次強調依法行政、無法放寬地主同意門檻，鄭文燦更當場拒絕業者要求私下協助說服地主，並表示“這不是一通電話可以解決的事”。



報導指出，檢方在起訴書中卻聲稱該會議是鄭與廖氏父子私下密會，圖謀讓開發案“先行上路”，並將錄音內容中其他官員的發言全部刪除，只留下鄭與業者對話，造成誤導法院之嫌；且負責本案的檢察官陳嘉義還在逐字稿上親筆批註“經勘驗無誤”，引發司法界質疑是否構成偽造文書罪。



台灣民眾黨“立法院”黨團24日上午召開“直播遭獵巫 誰心裡有鬼？”民眾黨團民調記者會，民眾黨“立院”黨團總召黃國昌、副總召張啟楷出席。