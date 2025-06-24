親賴綠委郭國文挺鄭文燦　質疑檢方羅織入罪

鄭文燦案遭爆錄音檔疑似遭檢方刪減，親賴綠委郭國文聲援。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月24日電（記者 黃筱筠）有關於前海基會董事長、前桃園市長鄭文燦涉及“華亞科技園區”的開發弊案，遭到桃園地檢署依貪污罪起訴。有週刊報導，法院日前發現遭檢方列為起訴關鍵證據的會議錄音檔，疑似被偽造勘驗。民進黨親賴“立委”郭國文今日對此表示，這涉嫌到羅織入罪，以及可能檢察官的濫權起訴，我們希望將來在法院上的攻防，法官能夠查明，對當事人會比較公平。



他還說，鄭文燦這一年來也因為此官司案，不只身形消瘦許多，更有許多心理門檻要克服，從法庭攻防上曝光惡檢行徑，這就是台灣司法體制的公正性，希望透過調查盡快還原真相，減少不必要的傷害。



根據週刊報導，這場會議是由鄭文燦帶領官員與廖氏父子討論開發案，但檢察官陳嘉義卻在起訴書中表示會議是鄭文燦與廖氏父子的“3人密會”，結論與事實不符。陳嘉義甚至在勘驗錄音檔的逐字稿時寫下“經勘驗無誤”，行為涉嫌偽造文書，有濫權起訴爭議，鄭文燦案恐因此出現大逆轉。



親賴“立委”郭國文一早先在臉書發文說，今天《鏡週刊》曝光，辦理鄭文燦案件的檢察官不只涉及偽造證據，還有違法監聽爭議，檢察官爭議連環爆，案情可能大逆轉。