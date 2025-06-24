聖人與賤人！白委張啟楷反擊郭昱晴

左起民眾黨團總召黃國昌、副總召張啓楷。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月24日電（記者 鄭羿菲）民進黨籍不分區“立委”郭昱晴被指先生“賺紅錢”，今日痛批藍白真的沒招了，連她先生都被抹紅。台灣民眾黨主席黃國昌24日反嗆，郭昱晴當初用什麼標準指別人，就要用同樣標準要求自己。



民眾黨籍“立委”張啟楷也批評，不要用聖人的標準要求別人，用賤人的標準原諒自己！



郭昱晴22日於社群平台貼出照片，指控一名在公園直播的男子行為鬼祟，更稱要通報“警政署”，當事吳姓男子喊冤，當下已解釋是在自拍，仍被公審，引起各界議論，郭昱晴事後則刪文道歉。國民黨籍桃園市議員詹江村23日更爆料，郭昱晴晚上睡覺的枕邊人，在大陸經商，公司登記自稱中國台灣，萬老師你們可以賺紅錢，為什麼別人在台灣直播拍自己上抖音，卻要被公審？



台灣民眾黨“立法院”黨團24日上午召開“直播遭獵巫 誰心裡有鬼？”民眾黨團民調記者會，民眾黨“立院”黨團總召黃國昌、副總召張啓楷出席。



黃國昌會後接受媒體訪問，被問及郭昱晴被爆料丈夫“收紅錢”後稱是藍白抹紅，黃國昌先反問，誰說我們在抹紅？誰在抹紅？這麼無恥的話都講得出來？他簡單一句話，郭昱晴當初用什麼標準指責別人，就用同樣的標準要求自己，講多的都只是讓自己越來越沒下限，全台人民都看得很清楚。



黃國昌說，希望賴清德仔細想一想，賴率領民進黨正在把台灣社會帶上一個什麼可怕的境地？年輕人莫名其妙被抓出來公審，那位年輕人講得很有高度，原諒郭昱晴的同時，但也表達沒辦法理解，台灣不是一個民主的地方嗎？今天怎麼會走到這麼可怕的境地。賴清德帶領的民進黨，是哪門子的團結？

