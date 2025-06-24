民眾黨民調：七成同意核三廠繼續運轉

民眾黨24日公布民調，有70.6％的民眾同意第三核能發電廠經主管機關同意確認沒有安全疑慮後，繼續運轉。（照:民眾黨提供） 中評社台北6月24日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨24日公布民調，有70.6%的民眾同意核三廠繼續運轉、核三重啟公投8月23日投票，有68.8%民眾會出門投票。台灣民眾黨主席黃國昌宣布，民眾黨已經建立平台，邀請專業領域顧問、工商界代表共同參與，規劃7、8月於全台舉辦100場以上小型說明會，及北中南等多場大型造勢活動，詳細內容將在明天召開記者會宣布。



民眾黨24日公布民調，其中“請問您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認沒有安全疑慮後，繼續運轉？”，有70.6%的民眾同意；“目前“中選會”已經公告將在8月23日舉行全台性公民投票，請問您屆時會不會出門投票？”，有68.8%民眾會出門投票。



台灣民眾黨“立法院”黨團24日上午召開“直播遭獵巫 誰心裡有鬼?”民眾黨團民調記者會，民眾黨“立院”黨團總召黃國昌、副總召張啟楷出席。



黃國昌表示，原本以為民眾對公投投票意願較低，但台灣人民對於電力、用電安全、能源穩定議題的關注高於預期，有68.8%民眾會出門投票，且各年齡層、教育程度願意投公投票的比例都超過六成，不分黨派都有超過七成五表示願意出來投票，對照民進黨搞“大惡罷”支持者，比例高出非常多，顯然台灣人厭惡由賴清德和民進黨“立法院”黨團總召柯建銘所發動的罷免。



黃國昌強調，“中選會主委”李進勇不要只想著如何助攻民進黨大惡罷，卻忽視其他政黨的公投案，怠忽職守，民眾黨提出的“核三延役公投”就是呼應賴清德所說的，用更大民主解決紛爭，民眾黨將努力宣傳本公投案，由全體台灣人決定自己的未來”！