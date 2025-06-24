韓國瑜赴加出席兒畢業典禮　綠委喊回來上工

吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月24日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜赴加拿大出席兒子韓天畢業典禮，14日起沒有公開行程，明天才恢復行程。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天向韓國瑜喊話，“立法院”正經歷史上最長的延會，“不要再神隱了”，休息夠久，該回來上工。



韓國瑜原訂公開行程是今天要主持院會，但仍由副院長江啟臣主持。韓國瑜自14日起連續9天無公開行程。據藍委張智倫透露，韓國瑜因航空公司更改航班時間，找不到合適航班返台，連22日站台行程也臨時取消。據報導，韓國瑜已返台，明天將會有公開行程。



吳思瑤上午在“立院”議場前回應說，基於對朝野黨團尊重，韓國瑜無論是公或私的要務，事前先照會一聲，彼此都會尊重。她是在20日院會朝野黨團協調時，被動且訝異知道韓國瑜出境，今天原定要主持院會，不清楚基於何種原因未出席。



吳思瑤說，“立法院”現在是史上最長的延會期間，到底有哪些重要議案待審議，韓國瑜身為“國會議長”的職責是什麼，除了主持院會之外，更重要的是主動積極召集朝野協商，讓朝野之間針對法案去異求同，但顯然韓國瑜只醉心於在院會敲下議事槌的光環、時刻，反而要下苦功、認真進行朝野協商的場域，永遠只是過水，甚至自我剝奪朝野協商主持權利。