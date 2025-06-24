林環牆爆LSE沒邀蔡演講？台官方說明

旅美教授林環牆表示，LSE校方說蔡英文到LSE校園演講純屬個人私下活動。（照片：獨立觀察臉書） 中評社台北6月24日電／蔡英文今年5月赴倫敦政經學院演講，旅美教授林環牆21日在臉書發文表示，他致函LSE詢問，校方告訴他該場“純屬私人活動”。台“外交部”今天指出，蔡英文的演講，是LSE校長卡拉姆（Larry Kramer）出面致邀，邀請函中也註明蔡於1984年取得該校博士學位。



蔡英文2019年爆發出疑似未提交畢業論文的“論文門”疑雲，5月17日成行前往LSE演講，演講場地在馬歇爾大樓（The Marshall Building）教室內。



林環牆21日以〈LSE已正式承認蔡英文最近LSE校園演講純屬個人私下活動〉為題在臉書發文，指該場演講被LSE歸類為蔡英文的私人活動（private event），亦即不是校方邀請，而是蔡英文自己爭取要來，“講白點，就是與LSE校方無關。”



台“外交部”請駐英國代表處查證後今天回覆表示，蔡英文5月17日重返母校倫敦政經學院（LSE）演講，係屬LSE校方主辦的正式演講活動，受邀聽眾限定於校方精選的LSE學生、教職員及校友，並由校長卡拉姆（Larry Kramer）出面致邀。



台“外交部”指出，邀請函中也註明蔡英文於1984年取得該校博士學位。該演講活動的籌備全程由駐處與Larry Kramer校長辦公室密切協調，台灣也尊重校方作為主辦方所安排的演講時間、場地、形式、邀請對象及主持人。



林環牆臉書則表示，今年5月17日週六，LSE法學教授 Andrew Murray （2000年才進入LSE任教）帶小抄照稿唸，並在純屬私人性質、不對外公開的演講場合，與蔡英文聯手唱雙簧，裝神弄鬼班地愚弄欺騙台灣人民。