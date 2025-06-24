賴桃園開講催罷免？張善政：讓民眾做判斷

桃園市長張善政接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月24日電（記者 盧誠輝）賴清德22日展開“團結‘國家’十講”，今晚將在桃園舉辦第二場演講，引發外界關注。中國國民黨籍桃園市長張善政面對賴清德直搗桃園開講毫無畏懼，他在今日受訪時強調，會持續透過公開透明方式讓民眾了解桃園6席藍委的政績表現，讓民眾去做最好的判斷。



“中選會”20日宣布24席藍委和停職中的新竹市長高虹安罷免案成案，將在7月26日舉行投票，其中桃園市6個選區的國民黨籍“立法委員”包括牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲和邱若華的罷免案全都成立。



賴清德在“中選會”宣布首波罷免案成立後，隨即展開“團結‘國家’十講”，繼22日在台北市新莊扶輪社例會舉辦首場演講後，今晚將到桃園市客家青年會舉辦第二場演講，主題為“在變局中堅守信念－民主、公義與未來的台灣客家論壇”。



張善政今日出席活動時被問及此事表示，他近期也會在桃園6藍委舉辦的各項說明會當中，積極向民眾說明6藍委對桃園市政的具體貢獻。



張善政指出，桃園6藍委長期對桃園市政府提供許多建設性建議，並在“立法院”為桃園爭取到豐富資源，他未來會積極把6藍委對桃園市政府的協助事項，持續透過公開透明的方式，讓民眾了解6藍委的實際政績表現，讓民眾去做最好的判斷。