桃園兒童藝術節登場　張善政邀遊客探索

桃園市長張善政今日出席“2025桃園兒童藝術節開幕記者會”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月24日電（記者 盧誠輝）2025桃園兒童藝術節今日舉行開幕記者會，中國國民黨籍桃園市長張善政致詞時表示，今年桃園兒童藝術節以“一起出發吧！探索夢想星球”為主題，從即日起到7月13日連續4個周末都有各項精彩活動，他邀請全台遊客一起來趟藝術冒險之旅，玩翻桃園。



桃園市文化局今日舉行“2025桃園兒童藝術節開幕記者會”，包括張善政、國民黨籍桃園市議員張碩芳、桃園市文化局長邱正生等人都到場出席。



張善政指出，一年一度的桃園兒童藝術節活動橫跨楊梅、大溪、復興、蘆竹、大園、龍潭等6大行政區，包括4場前導演出、27場小型表演、84攤兒童藝術市集及4場大型舞台演出，17組優秀表演團隊輪番上陣，他熱情邀請全台遊客都能到桃園來趟藝術冒險之旅，攜手探索、玩翻桃園。



桃園市文化局表示，今年桃園兒童藝術節最大亮點是北區及南區各有主題活動，分別於7月5日、6日在大園區桃園陽光劇場、7月12日、13日在龍潭區龍潭運動公園盛大開場，精彩內容涵蓋魔術、戲劇、音樂、舞蹈，還有特殊的移動式解謎、闖關式演出等多元表演類型節目。



桃園市文化局指出，此次桃園兒童藝術節更搭配富含體驗遊戲、親子手作與各類美食的藝術市集，再加上晚上由如果兒童劇團《流浪狗之歌》、盛保羅魔幻劇團《魔幻時空》、風動室內樂團《彼得與狼》、風車圖書的《Food超人－消失的食譜》帶來的壓軸演出，打造全方位、專屬於親子的藝術盛宴。