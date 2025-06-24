藍議員游淑慧憂司法助惡罷　籲黨設指揮中心

台北市藍議員游淑慧憂司法7月參戰大罷免，建議國民黨中央應成立指揮中心。（照:游淑慧臉書） 中評社台北6月24日電／全台大罷免白熱化，首波罷免24位藍委投票將於7月26日舉行，各陣營與罷團持續催票。中國國民黨台北市議員游淑慧昨日表示，罷團向“高檢署”告發國民黨“立委”鄭正鈐涉嫌接受中資選舉、洩漏政府資訊等案，她懷疑民進黨6月底前確認綠委無人被罷後，7月將開始由司法協助展開“第二戰場”，干擾被罷免藍委，甚至可能還有其他“奧步”，呼籲黨中央應成立指揮作戰中心因應。



游淑慧23日在臉書直播表示，“中選會”不中立已經不用再說了！”，但她更在意的是，為什麼5月30日時柯建銘就已經訂好7月26日，7月26日是否有玄機？柯建銘為什麼那麼早就指揮“中選會”要選7月26日為罷免日？“民進黨是不是準備出什麼大絕招、大奧步？”，



游淑慧說，民調其實大多數人都是反罷免，因大家都不同意政局這麼不穩定，執政黨還在帶頭作亂，但反罷免投票率卻與同意罷免有一定差異。仍然有反罷免民眾說不支持就不去投票，她表示這是不對的，“選舉與罷免都是選票定勝負”，看誰的票多，消極在家說不同意會讓對方得逞。



游淑慧指出，國民黨地方都已準備好團結作戰，但面對民進黨未來不可測的陰謀要因應。她說，民進黨6月底之前，已經先把罷綠委的司法一個一個結案，但“為何台北宜蘭起訴書這麼剛好一起出來？”是打電話說好？還是大家本來都準備好只是按兵不定，然後“數箭齊發”，製造國民黨好多地方黨部都涉入案件？



游憂心，民進黨策略是否在6月底清除戰場，確保民進黨“立委”沒有人被罷免、安全無虞之後，從7月開始，要由司法去協助第二個戰場，去干擾被罷免的藍委？例如藍委鄭正鈐已被告發，接下來第二個會是誰？7月開始是不是北檢、各地檢察官“第二場秀”的開始？



游淑慧認為，7月26日很有可能是民進黨的府院黨協商出的日期，所以國民黨要去想的是，這1個月裡民進黨還會操作什麼奧步，可能726的前一周會有一個爆發的狀況，面對民進黨未來不可測的陰謀，她建議需要由黨中央成立指揮作戰中心。