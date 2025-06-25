陳學聖：美介入伊以戰爭　實力決定命運

國民黨籍前“立委”陳學聖接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月25日電（記者 張穎齊）伊朗、以色列爆發戰爭衝突，美國總統特朗普介入調停停火與否。中國國民黨籍前“立委”陳學聖向中評社分析，有鑑美國與以色列的關係，美國會盡全力幫忙；中國、俄羅斯方面，雖說與中東國家也有所交流，但中、俄此次不干涉其中，即為免戰事從中東擴大，伊以戰爭的下場，終究是美、以的實力所決定。



陳學聖說，因美國與以色列的緊密關係，以色列的靠山就是源源不斷的美方支援，反觀伊朗沒有，就算被認為伊朗與中、俄有所交流，但這次中國很清楚，中東情勢是非常複雜，連沙特阿拉伯世界等國家都沒表態，因此中、俄都是保持靜觀其變的角度，不介入、不讓戰事從中東擴大出去，諸國都有此共識，明白中東是複雜的火藥庫戰局。



陳學聖，出生於台北市，台灣大學政治學系學士、淡江大學中國大陸研究所碩士在職專班，歷任記者、2屆台北市議員、電視節目主持人、4屆“立委”、國民黨中常委、桃園縣文化局長、國民黨桃園市黨部主委等。現為國民黨智庫“國政基金會”教文體育組召集人。



伊以戰爭13日開打迄今，特朗普於美東時間24日宣稱戰事已結束，但伊、以彼此仍互射火炮，特朗普再警告請勿違反停火協議。



陳學聖接受中評社訪問指出，伊以戰爭的結果，終究是實力決定命運，伊朗的“板凳”能坐多深？能坐多深、多少軍武實力，才能決定能打多久，這很現實；伊朗應無法如以色列、烏克蘭一樣能撐很久，關鍵還是在於俄烏戰爭時，烏克蘭有美國的金援，以色列背後無疑也就是美國強大軍火，伊朗背後靠山呢？



北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）針對伊朗情勢討論時，提到非常擔心中國正在進行大規模軍力擴張，“我們都非常擔心台灣的情勢”。

