蔡裕明析中東：台灣不能認為美國一定來救

實踐大學會計暨稅務學系副教授兼系主任蔡裕明。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月25日電（記者 蔣繼平）美軍21日轟炸伊朗3處核設施對台海的效應？實踐大學會計暨稅務學系副教授兼系主任蔡裕明接受中評社訪問指出，要注意美國打伊朗，並沒有經過聯合國安理會同意，若被合理化，等於“踩到畫的紅線就出手”，中國大陸對台灣出手也可照此邏輯走。他呼籲，台灣除加強防衛、至少撐過第一擊，更要堅持防禦性立場，不主動挑釁，才能爭取國際支持。



蔡裕明，淡江大學國際事務與戰略研究所碩士、中山大學大陸研究所博士。曾任“國安會”研究助理。現職為實踐大學會計暨稅務學系副教授兼系主任，研究專長：國際關係、政治學、兩岸關係、反恐。



美國空襲伊朗核設施，是否意味著台海若有事，美國也會出手馳援台灣？



蔡裕明表示，這要先問美國兵力怎麼分？資源不夠怎麼辦？目前美國在中東有超過4萬名軍人和相關人員，如果戰事升溫、部隊必須長期駐守，難免會壓縮在印太地區的兵力調度。換句話說，若中東戰場吃掉太多美軍的資源，美國在台海出事時，不要說危機升高，若有什麼“意外”，就不一定能這麼快來支援。



蔡裕明表示，另外要關注中國是否趁亂行動？因為中國大陸也不是省油的燈。如果美國在中東陷進去，中方也可能覺得這是個機會，因為“美國注意力不在亞太，正好可以測試台灣或其他第一島鏈地區的底線”，所以說，中方不是沒有可能在台海或南海“製造”點危機。



台灣該怎麼看這場戰事帶來的警訊？



蔡裕明表示，台灣不能認為美國一定會來救。美國這次對伊朗是有出手沒錯，但那也是基於“對美國國家利益有幫助”以及“美國與盟友的國家利益受到威脅”的情況。未來台灣有事時，美國會不會出兵，還是要看美國自己的判斷，以及當時的狀況，而不是台灣想當然爾。



蔡裕明說，所以台灣自己的防禦能力要夠強，不能光靠“期待美軍來救援”，台灣自己的防空、情報、監控系統都要先準備好，不然就算美國想幫，也來不及。