台房價鬆動了？新北、台中、台南下修逾2%

2025第二季七都房價成緩跌走勢，跌幅在0.5%至2.7%之間。（照片：永慶房屋提供） 中評社台北6月24日電／永慶房屋24日發布最新“政大永慶即時房價指數”，新北、台中、台南等3縣市較上一季下跌超過2%，2025全年交易量估跌破28萬棟，將創近6年新低。在預售屋與中古屋價差部分，台中價差逾七成最多，較2020年有明顯增長，持續拉開差距；新北、高雄也有六成以上的價差，桃園、新竹縣市差幅不到五成，相對和緩。



“政大永慶房價指數”是政治大學和永慶房產集團於2024年3月合作推出，調查七大都會區的房價，包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣市。



永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，根據“政大永慶即時房價指數”顯示，2025第一季呈現買賣雙方價格認知拉鋸，七都房價指數季增均在正負1%內，房價陷入盤整。但第二季房價指數再度小幅下修，反映市場買氣降溫，房價呈緩跌走勢。



進一步觀察七都房價指數變化，郭翰指出，台北、桃園與高雄跌幅較輕，跌幅在1%內，新竹縣市季減1.3%，新北、台中、台南則較上一季下跌2%以上，跌勢較明顯。



永慶房產集團業務總經理葉凌棋說明，根據“內政部”實價登錄資料統計，觀察2020年至2025年預售屋與中古屋的平均單價發現，六年間七都預售屋價格大漲，而中古屋房價漲幅相對和緩，讓七大都會區預售屋與中古屋價差幅度出現持續擴大的趨勢，創近六年新高紀錄。



葉凌棋指出，進一步觀察七都2025年預售屋與中古屋價差幅度發現，台中價差逾七成最多，較2020年有明顯增長，持續拉開差距；新北、高雄也有六成以上的價差，桃園、新竹縣市差幅不到五成，相對和緩。

