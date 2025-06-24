涉連署造假　藍委羅明才服務處主任遭約談

藍委羅明才。（中評社 資料照) 中評社台北6月24日電／新北市新店地區罷團“除瑜回收”日前發動罷免民進黨籍新北市議員陳乃瑜，雖然領銜人曾濬日前已經緊急喊卡，但該罷團仍遭檢舉疑似有偽造、死亡連署等情況，檢調今天下午突然發動搜索，帶回中國國民黨籍“立委”羅明才服務處繆姓主任等5人到案，目前仍在偵訊中。



綜合台媒報導，罷免團體日前針對民進黨籍新北市議員陳乃瑜發起連署罷免，網紅四叉貓今年3月懷疑其中有造假連署情形，赴台北地檢署告發，他當時具體指出罷免案領銜人曾濬，其連署案的“死亡率”是2.7%，質疑抄錄舊名單；檢調發現國民黨“立委”羅明才新店服務處繆姓主任及劉姓助理等人涉案，今日兵分5路搜索2人在羅明才新店服務處的辦公位置等處，並約談繆、劉及曾濬等6人到案。



公民團體發起的大罷免行動，在新北市新店區發起罷免羅明才，而引發藍營支持者反制，推動罷免陳乃瑜；但今年3月，四叉貓曾赴北檢告發指出，他發現發起罷免陳乃瑜的曾濬，其連署案的“死亡率”是2.7%，平均37個人裡面就會有1人簽完就會死掉，他認為這個數據很誇張，很可能是抄到老舊名單，因此告發。



這場連署罷免行動後來已停止，今年5月中旬，“除瑜回收”的領銜人曾濬透過臉書表示，雖然罷免陳乃瑜有其正當性，但是考量大罷免啟動以來，“新店彷彿籠罩在一股對立、仇視與分裂的氛圍之中”，因此在罷免團隊的表決下，決定“放下”，停止罷免陳乃瑜行動。



不過，北檢接獲告發後已依程序立案後，由承辦檢察官指揮新北處進行調查，經向“中選會”、新北市選舉委員會函調罷免案提議人資料，分析相關事證及進行筆跡鑑定，發現部分提議人確有遭冒名提議情事。



檢察官為保全證據及追查釐清案情，經向台北地院聲請核發搜索票獲准，今日指揮調查官持法院核發搜索票，搜索繆、劉2人辦公位置、曾濬等人住處，並帶回繆、劉、蕭、罷免案蕭姓備補領銜人、辜姓里長、盧姓里長等6人，全案朝偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌偵辦。