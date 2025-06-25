蘇偉碩：賴團結十講　與泛英系路線矛盾更深

反萊豬醫師蘇偉碩。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月25日電（記者 蔣繼平）賴清德22日啟動“團結十講”首場演說，從考古、歷史一路談到“國家”定義。熟悉綠營的反萊豬醫師蘇偉碩接受中評社訪問表示，賴清德想走自己的路，與蔡英文任內維持現狀路線努力做切割，為了實現理想，可能連蔡英文時代的政策面向都改變，為打一場“台獨”戰爭可能連神主牌反核都會去動，加上初選制度與標準恐怕也比蔡英文時代更緊縮，賴系與泛英系的矛盾可能會擴大。



蘇偉碩，高雄醫學大學醫學士，擁有精神科專科醫師證照，是台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟的骨幹。從學生時代就參加環保運動、學運，曾與民進黨並肩反美牛，反萊豬時變成綠營眼中釘，與綠營分道揚鑣，現持續針砭時事並關心政治議題。



蘇偉碩表示，賴清德可能想走自己的路，蔡英文任內雖然也提出兩岸互不隸屬的說法，但不像賴把中國大陸定義為境外敵對勢力。且賴清德一直不喜歡提大陸兩個字，連提“中華民國”也很勉強，像賴今年520演說時大陸、中國等詞都沒提，也乾脆不講“中華民國”，只提美國與台灣。



蘇偉碩表示，這顯示賴、蔡之間，在兩岸關係上還是有本質差別。蔡英文施政還是遵守“憲法”與兩岸人民關係條例，這兩個都是界定台灣地區與大陸地區都是屬於“中華民國”的領土，這部分賴清德是無法接受的。



蘇偉碩表示，因此，賴清德的團結十講，第一講，就一直努力在做切割，談歷史還拉長到長毛象時代，但歷史學上這是很可笑的，因為在冰河時期，台灣海峽還不是海，是裸露的，土地相連，直到冰河期結束海平面上升才成為台灣海峽。



蘇偉碩表示，但事實怎樣並不重要，重要的是賴清德要的政治理想。蔡英文要的是維持現狀，賴清德要的是建立台灣成為一個“獨立國家”，基本政治理想不相同的，會產生路線衝突也是可以理解。

