中評關注：鄭文燦案或翻轉跟大罷免有關？

鄭文燦最近一次出庭，一改之前深色系衣服，換上白襯衫。（中評社 資料照） 中評社台北6月25日電（記者 黃筱筠）親綠週刊昨日爆料內容，使民進黨前桃園市長鄭文燦涉貪案出現逆轉可能！先不論最後能不能逆轉，在綠營卯足全力宣傳大罷免之際，有示好鄭的訊息傳出，確實有點巧合。“賴政府”是否藉此拉攏英系，希望黨內大團結一起力戰大罷免這一關，引起揣測。



鄭文燦涉新北市林口特定區工五工業區（華亞科技園區）土地擴大開發貪污案，去年8月間被桃園地檢署以收受新台幣500萬元不法利益等，依貪污治罪條例起訴、求刑12年。



賴清德昨晚剛好赴桃園進行團結十講的第二講“團結”，這時候有相關報導，又是另一個巧合，也巧妙呼籲黨內要團結應對大罷免。



昨天親綠週刊爆出，法院在勘驗被檢方列為起訴關鍵證據的會議錄音檔時，發現記錄不全、質疑檢方扭曲刪減，恐影響全案發展。但桃園地檢署嚴正駁斥表示，勘驗均符合程序，並無勘驗不實情形發生。



之前藍營就點出，有台北市議員簡舒培罵賴清德禁用三等親當助理是“愚蠢行為”，前台北市黨部主委吳怡農嗆聲賴清德的提名機制，可能連2020與蔡英文參與初選的賴清德都會不平。藍營嘲諷賴清德應該先團結黨內，再到社會上去宣講團結十講。



藍營的提醒，賴陣營有聽進去。雖然鄭文燦出身新系，但是在蔡英文執政時擔任要職也獲得蔡信任，非常親近英系。若能對鄭文燦示好，拉攏鄭幫忙安撫英系，黨內團結對大罷免有正向幫助。桃園目前有6席藍委通過第二階段罷免，要進入投票階段，是否還需要靠鄭文燦私下動員？這個訊息正在隔空對鄭拋出訊息。



透過親近的媒體，對鄭文燦案件營造出大逆轉，親賴“立委”郭國文主動在臉書表達看法，力挺鄭文燦也認為此案可能是被羅織罪名，檢方濫權起訴。營造出檢方羅織入罪的觀感，有拉攏英系之感，畢竟鄭文燦遭到起訴時，黨內英系對賴清德是有所不滿，而日前英系還爆料賴清德經常與罷團見面，英系顯然不願意讓大罷免大成功，避免賴政權全部握在手上。