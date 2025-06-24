賴清德稱大罷免要打掉雜質　民眾黨轟秀下限

民眾黨主席黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北6月24日電／賴清德24日傍晚進行“團結十講：第二講團結”。台灣民眾黨回應，指賴第二講更讓人不忍卒睹，還扣和大罷免公然要“打掉雜質”，要用意識形態獵巫，進而分化百姓，不僅有失高度更加失格。賴假團結民主之名，將民進黨一黨獨大的企圖與“護台、反共”畫上等號，為獨裁擦脂抹粉，對台灣人情緒勒索。



民眾黨重申，賴清德與其繼續沈浸在與大多數人民不同維度的宇宙之中，不如先好好把實事做好，這才是全體“國人”所期待看見的。否則，堂堂為了打擦邊球挺大罷免，三不五時就出來秀下限，實非國家之福。



台灣民眾黨新聞稿全文如下：



一、 原以為賴清德在所謂十講的第一場表現已是“國家級”災難，詎料，第二場演講更是讓人不忍卒睹。除了內容同樣空洞以外，狐狸尾巴更是當場露了出來，扣合民進黨發動的大罷免，公然表示要“打掉雜質”。請問賴清德，哪一位生長在這塊土地上的台灣人，在您的眼中是“雜質”？所謂“千錘百鍊、淬鍊民主”說到底是用意識形態獵巫，進而分化百姓。賴講出如此失格的話，不但有失應有的高度，更徹底喪失高喊團結的資格。



二、原應由人民作主的台灣，現在卻淪為“民進黨作主”。獨裁幽靈環繞台灣上空、動用“國家”機器追殺百姓、綠色權貴弊案叢生。當賴清德大談“清廉勤政愛鄉土”時，卻不知綠色權貴早已成為自己該譴責的對象。賴清德如果真的要談團結，就應該先針對民進黨黨同伐異、濫用“國家”機器追殺政治對手的表現向“國人”謝罪。對於賴清德還有臉稱民進黨執政“國家”機器不會像過去般傷人，台灣民眾黨只能深感不齒！民眾黨前主席柯文哲遭民進黨政府濫權關押超過9個月，不正是在賴清德主政下發生的嗎？



三、當賴清德不斷強調要“反共”才是團結，人民看到的卻是重用“共諜”的吳釗燮依然穩坐“國安會秘書長”大位掌領“國安”，這是什麼黑色幽默？賴清德示警“國軍”退伍後淪“共諜”的同時，絲毫不敢面對民進黨執政下府院黨全面遭“共諜”滲透對台灣造成的重大傷害。“有嘴講別人、嘸嘴講自己”，雙標黨實至名歸。在民進黨執政下，沒有“共融共好”，反而看到賴假團結民主之名，將民進黨一黨獨大的企圖與“護台、反共”畫上等號，為自己的獨裁野心擦脂抹粉，對“國人”進行情緒勒索。



四、“團結”不該是空口說白話，在今天這場演說當中，賴清德的發言赤裸裸的展現他上任至今，表裡不一、兩面手法，總是說一套做一套。民眾黨重申，賴清德與其繼續沈浸在與大多數人民不同維度的宇宙之中，不如先好好把實事做好，這才是全體“國人”所期待看見的。否則，堂堂為了打擦邊球挺大罷免，三不五時就出來秀下限，實非“國家”之福。