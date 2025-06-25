中評鏡頭：酒泉衛星中心“問天閣”別有洞天

問天閣外觀。（中評社 方敬為攝） 中評社酒泉6月25日電（記者 方敬為）酒泉衛星發射中心是中國唯一能執行載人航天任務的發射中心，中心內有座供航天員任務前訓練、生活起居的“問天閣”，外觀雖然走科技風，但內部裝飾典雅且富有西域風情，別有洞天，大廳牆面並有仿敦煌壁畫的浮雕，從“古代飛天”躍進到“現代航天”，別有趣味，問天閣生活設施一應俱全，讓航天員在中心內也有“家”的感覺。



馬英九24日率大九學堂台灣青年參觀酒泉衛星發射中心，隨行採訪媒體安排到中心內提供航天員生活、訓練的“問天閣”休息，也間接瞭解航天員在任務執行期間在中心內的生活起居環境。



“問天閣”取名源於屈原的“天問”和蘇東坡的“把酒問青天”，寓意航天員不斷探索宇宙奧秘的理想追求，每次執行載人航天發射任務時，航天員也會在“問天閣”外廣場接受盛大出征儀式。



“問天閣”是航天員出征太空前工作、生活、訓練的地方，建築設計2層樓，佔地面積1300多平方米，一層設有餐廳、健身房、理療室、飛行準備間、出征大廳等；二層設有太空人的臥室、醫監醫保室、心理訓練室等，一應俱全，照顧航天員日常生活所需。



“問天閣”外觀走科技風，但是內部的裝修風格則有濃厚的西域風情，大廳採圓形中廳設計，有一個仿長城樣式的樓梯，穩固厚重，寓意著中國的航天事業穿越古今、勇攀高峰。在中廳的環形牆壁上還有仿敦煌壁畫的浮雕，象徵是中國人最早的飛天夢想一路進步迄今透過航天達成。