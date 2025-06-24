避開罷免？綠廉政會請林岱樺7月30日說明

廉政會主委邱駿彥。（中評社 資料照） 中評社台北6月24日電（記者 黃筱筠）備戰問鼎下屆高雄市長的林岱樺因涉入詐領助理費案被起訴，民進黨廉政會今晚開會討論，但主委邱駿彥受訪時表示，明天會與林岱樺聯絡，邀請她在7月30日廉政會開會時，當面說明；另外，“監察院”前秘書長李俊俋涉公務車私用案，廉政會則決議不予立案調查。



由於罷免投票時間在7月26日，廉政會邀請林岱樺7月30日進行說明，明顯要避開罷免。過去若案件重大，廉政會會召開臨時會討論。至於是否停權處分，也要等林岱樺說明後廉政會討論。



民進黨廉政會今日處理5案，包含基隆市議員張顥瀚涉詐助理費案、前“立委”陳歐珀涉收受不當利益案、林岱樺被起訴案、“監察院”前秘書長李俊俋涉公務車私用案、議員陳怡君涉詐領助理費遭起訴案。



針對林岱樺案，邱駿彥說，明天會與林岱樺聯絡，將請她到廉政會加以說明，廉政委員會要處理處分之前，一定要遵循程序正義、給當事人有辯白的機會，他們希望能在7月30日時，請她過來說明。



邱駿彥說，對於李俊俋案，廉政會決議不予立案，李用公務車載著狗去洗澡，與其他違法行為相比，差異很大，且受到黨內內規規範，若黨員擔任“監委”、司法人員、“考試委員”等，必須暫時註銷黨籍，當時李並無黨籍，因此該案不予立案。



針對張顥瀚案，邱駿彥表示，今有請張顥瀚到場說明案情，他覺得張犯後良好，因此地方法院給予5年的緩刑，張顥瀚詐領助理費才新台幣78萬2000元，比起其他動不動就是幾百萬、幾千萬，他算是很少的，而廉政會依照一審判決有罪，必須予以處分規定，因此委員會決議停權一年，明天開始計算。



邱駿彥說明，至於陳歐珀案，之前因IMB案已行政簽結，現在因違法貪污治罪條例、財產來源不明罪、詐領助理費案等，被第二度立案調查。陳怡君目前被羈押中，廉政會也決議，一旦她交保，將請她過來說明。