賴祥蔚：獨派總認為大陸不可能對台動武

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚。（中評社 資料照） 中評社台北6月25日電（記者 鄭羿菲）針對賴清德“團結十講”，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚接受中評社訪問表示，賴追求自己特殊的歷史定位，及整體性的文宣戰，趁美國總統特朗普秀肌肉不容世界各國對其挑釁的機會，強化“台獨”論述”。獨派總是認為中國大陸不可能對台動武，美國會有效壓制大陸反應，賴才會持續在灰色地帶強化論述。



賴祥蔚說，民進黨現在的策略就是一直出招，是整體積極的文宣戰，反觀中國國民黨已經很長一段時間幾乎沒有相關論述，長久下來藍營扣分就是綠營加分，在中長期對民進黨的支持度也有利。



賴清德22日晚間展開團結十講第一講主題“國家”，強調“‘兩國’互不隸屬”、“台灣與中國無關”，第二講主題“團結”，兩岸仍是重頭戲。



賴祥蔚為政治大學政治學博士，曾任“中央廣播電台”總台長、台灣藝術大學廣播電視學系主任、媒體藝術所長、中華傳播管理學會理事長，現為台灣藝術大學廣播電視學系教授，專長領域為傳媒政策、公共關係。



賴祥蔚接受中評社訪問表示，賴清德追求兩方面，一是自己的歷史定位，賴早年自認“台獨”金孫，現在需要提出一個較全面的論述，讓“台獨”更有基礎，不甘於只當一個很一般的民進黨籍“總統”；二是賴正在進行整體的文宣戰，以“十講”讓台灣民眾更加認同，對民進黨支持者來說也許有一個較完整的“台獨”論述，對非民進黨支持者則是一個說服的過程。



賴祥蔚說，賴清德所謂的團結，是團結在“台獨”意識形態下、團結在以台灣為國家名稱的旗幟之下，這樣無論對大罷免或賴清德的歷史定位，或是2026地方選舉、2028大選連任，對賴清德都是有幫助的。

