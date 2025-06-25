賴清德稱用罷免打掉雜質　藍白齊轟獨裁

賴清德24日於桃園市客家青年會發表“團結國家十講”第二講。（中評社 資料照） 中評社台北6月25日電／賴清德24日發表“團結國家十講”第二講演說，延續其一貫論述，宣稱要透過一次又一次的選舉、罷免，以選票“千錘百鍊、百鍊成鋼”，要“打掉雜質”，打造所謂的“民主鋼鐵意志”。“雜質”一詞引發政壇譁然，中國國民黨與台灣民眾黨雙雙砲轟賴清德將在野聲音視為應被剷除的對象，痛批其言論傲慢、失格，更質疑民進黨以民主之名，行獨裁之實。



國民黨籍“立委”翁曉玲昨晚第一時間在臉書撰文，說賴清德的說法令人震驚也令人憤怒。她指出，賴清德口中的“打鐵鑄劍”與“打掉雜質”，簡直是將民主社會中的異議者視為礙眼的垃圾與廢料，這不但顯示賴對民主的理解膚淺，更暴露其潛藏的獨裁思維。翁曉玲強調，在野黨的存在正是民主多元監督的重要機制，若執政者連這一點都無法包容，台灣的民主未來令人憂心。



民眾黨也在24日晚間火速發布嚴正聲明，措詞強烈。聲明質疑，“哪一位生長在這塊土地上的台灣人，是賴清德眼中的‘雜質’？”民眾黨痛斥賴講出如此“失格之言”，不但早已喪失“團結”的正當性與高度，更形同用意識形態進行政治獵巫，製造對立與分化。聲明指出，“賴政府”大談民主與團結，卻發動罷免、打壓異己，顯然說一套、做一套，是對民主最深的諷刺。



聲明進一步點名，民進黨如今掌控行政、立法與“國家機器”，卻頻頻出現政治清算與濫權情形，尤其前民眾黨主席柯文哲遭關押超過九個月，正是在賴清德任內發生，讓人質疑其所謂“不再傷人”的承諾是否淪為空話。民眾黨說，真正該被“打掉”的不是反對聲音，而是執政黨內部的傲慢與腐敗。



民眾黨最後指出，賴清德若真心團結台灣人民，應先向民眾道歉，承認民進黨內部長期以來黨同伐異的惡行。否則，繼續用選舉操作與政治語言包裝對立，只會讓台灣社會更撕裂、民眾更失望，“口口聲聲講團結，實則操弄對立，賴清德的‘團結十講’，恐淪為‘分化十講’。”