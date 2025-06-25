陳學聖：藍拿香對拜往中間靠　基本盤瓦解

左起，何志勇、蔡宗漢及陳學聖。（照:《志聖鮮思》提供) 中評社台北6月25日電／全台大罷免如火如荼，中國國民黨籍前“立委”陳學聖昨日表示，人口結構正在改變，民進黨提出政治主張後，其“中線”不會移動，反觀國民黨都被講“拿香對拜”，立場容易鬆動往中間靠，最後就是基本盤瓦解。



陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇24日在網路直播節目《志聖鮮思》邀請“中研院”政研所副研究員蔡宗漢，討論台灣當前選舉現象議題。何志勇痛批，當前執政黨用“抗中保台”操作大罷免，然而這些“立委”上任一年都不到，毫無政見上的檢驗就要罷免，根本是把民主當兒戲。



蔡宗漢首先提到，當前選舉很注重選民的資訊獲得能力，尤其新媒體時代資訊複雜，如果無法過濾有有效資訊，則選民投票不能參考候選人的完成政見，那就會回歸以政黨立場或標籤投票，而不會考慮政見。



何志勇引述“國科會”委託政大選研中心執行的“台灣選舉與民主化調查”，指出雖然民調顯示有41.3%的受訪者“經常考慮”政見、39.3%的受訪者“有時考慮”，顯示超過八成受訪者都會參考候選人政見。然而，看了並不代表“瞭解”政見，有77%的受訪者表示，他們並不瞭解去年2024“總統”大選的各方政見，更有53%的受訪者認為候選人的政見並沒有什麼差異。



何志勇舉例，藍綠在不少重大政見的差異上，其實日益趨同。以兩岸政策與統獨議題為例，回溯90年代，當時國民黨籍李登輝在談《國統綱領》，民進黨在提“制憲建國”。然而今日藍綠都在強調“中華民國”（台灣）的主體性，差異不像過去那麼大，選民確實不易從中識別。



何志勇說，台灣選舉都強調要吸引“中間選民”，其實是有所誤解。從學術上的原意，應該翻譯為“中位選民理論”（Median Voter Theorem），中位選民理論假設中位數、眾數與平均數三者皆在常態分佈正中央。但實際上，一定會有“偏態”出現，如此中位數就會偏移，不會落在政治光譜的正中間。