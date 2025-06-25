轉任台鐵降薪　鄭光遠大氣挺史哲接高鐵董座

左起到台鐵董事長鄭光遠、高鐵董事長史哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月25日電（記者 鄭羿菲）“行政院政務委員”史哲日前出任高鐵董事長一事引起在野黨砲火隆隆批評酬庸，原高鐵董事長、現被調任到台鐵擔任董事長的鄭光遠薪水更是幾乎砍半。史哲與鄭光遠25日一同赴“立法院”接受備詢，史、鄭2人互動不錯，鄭也主動向史微笑握手。



面對媒體詢問是否感到委屈？鄭光遠笑說，哈哈哈，沒有委屈啦，他當然很樂意，一棒接一棒，相信接棒的人都會非常棒、做得更好。



“立法院”交通委員會25日邀請“交通部部長”陳世凱、台鐵董事長鄭光遠及高鐵董事長史哲率所屬相關單位列席就“交通部”“觀光署”、公營台灣鐵路股份有限公司及台灣高速鐵路股份有限公司人事調整及新任首長之業務展望”進行專題報告，並備質詢。



由於史哲派任一事，遭到在野黨藍白一致砲轟酬庸，史哲25日一現身就被媒體重重包圍要採訪，但史哲始終僅表示“謝謝”，並未對外回應，幕僚也趕緊護在史哲周邊幫忙開路前進，但媒體採訪非常踴躍，史哲簽到後要走到座位的過程中，走了近3分鐘，幕僚頻頻向媒體喊話“後退一點讓我們走”，媒體依舊搶拍史哲，就怕漏了一句話。



史哲先是走向台灣民眾黨籍召委、會議主席林國成握手寒暄打招呼，林也勉勵史“加油！”史哲便走向座位，早已坐在位子上的鄭光遠也起身與史哲握手，接著兩人配合媒體微笑合照。