顧立雄：陸籍役男不能從事機敏性工作

顧立雄（左）接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月25日電（記者 黃筱筠）針對有民眾多年前放棄台籍，現為大陸籍，卻收到要他回台服役的公文，民進黨“立委”沈伯洋提出修法，免除這類案例的服兵役義務。台“國防部長”顧立雄今日受訪表示，依法義務是不能免除，對於相關這些役男進來服役，我們會注意狀況，不能從事機敏性工作。



另外，台灣男星王大陸涉造假逃兵，檢警之後追查約10名藝人均涉案。新北地檢16日偵結，依妨害兵役等罪嫌，將24名役男、4名仲介起訴。美國有線電視新聞網（CNN）日前報導此事，並指台灣的兵役制度令人擔憂。台“國防部長”顧立雄今天受訪說，相關入伍訓練會越來越扎實，我們一直認為務實訓練，是官兵訓練基礎，務必依照相關服兵役紮實訓練，一定會有不同感受。



“立法院”“外交及國防委員會”今天處理“國防部”、“外交部”、“僑委會”等預算解凍案。



全社會防衛韌性第4次委員會將於26日舉行，府方並定錨7月為“國家團結月”，扣合核心概念“有準備更安全”，盼團結民眾，深化台灣民主韌性。



顧立雄說，“國家團結月”有準備會更安全，漢光從5天4夜擴張到10天10夜或10天9夜，從灰色地帶進入與“國土”防禦作戰等部分，相關兵推以及關鍵行動要領，在漢光演習會做務實驗證。



他表示，漢光演習期間是屬於“國家團結月”一環，要表彰團結與充足準備台灣才會更安全。



有關於潛艦自造海鯤號傳出藍黨團討論解凍報告從院會改成委員會，顧立雄說，海鯤號目前海測還要進行一段時間，力求安全下，將海測期間發現缺改進行調教。海測通過後解凍案再提出。