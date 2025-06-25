看穿特朗普停火秀　翁履中揭是政治表演

翁履中表示，特朗普宣布以色列與伊朗達成停火協議，只是為美國抽身、切割責任。（照片：翁履中臉書） 中評社台北6月25日電／美國總統特朗普日前高調宣布以色列與伊朗達成停火協議，自詡為和平締造者，然而不到幾小時，戰火再起，雙方互控對方違約，讓特朗普宣稱的“停火時刻”瞬間破局。對此，旅美學者、國際關係專家翁履中25日在臉書發文表示，這根本是一場“政治表演”，目的並非真正化解衝突，而是為美國抽身、切割責任、塑造特朗普個人外交成績鋪路。



特朗普於周一晚間，透過旗下社群平台“真相社交”（Truth Social）發文宣布，以伊雙方同意停火，並宣稱“和平時刻到來”，但不到半天時間，以色列便指控伊朗發射飛彈導致4人死亡，伊朗則反控以色列停火後發動三波攻擊，雙方各說各話，讓這場“停火協議”陷入信任危機。



翁履中指出，這次所謂的停火協議從頭到尾沒有具體條文、沒有國際簽署、甚至沒有雙方正式公開確認，幾乎是特朗普單方面的宣布，“更像是特朗普式的政治操作，而非真正的外交成果。”



翁履中認為，這與特朗普過去一貫的外交模式如出一轍，先介入衝突、再高調宣布停火或和平進展，接著迅速將責任推給交戰雙方，以創造美國“完成任務、該抽身了”的形象。



翁履中說，這其實是一場“外交脫身劇”，特朗普真正關心的並非戰爭是否結束，而是如何讓美國從中抽身、同時保住自身聲望。



“他要的不是終結戰爭，而是終結美國的責任”，翁履中指出，特朗普這種策略，早在2020年與塔利班的談判、2024年對俄烏衝突的態度上就已出現。他會說“衹有我能讓他們坐下來談”，營造出個人能力強大的印象，但實際上真正的和平機制從未落地。



更令人關注的是特朗普的語言風格。翁履中指出，特朗普在停火破局後，竟批評以色列與伊朗“太荒謬”，還要求以色列“讓飛行員回家”，這類語句更像是電視辯論場上的政治標語，而不是成熟的外交語言。“這是一場為選舉鋪路的表演，不是國際外交協調。”



翁履中表示，特朗普此舉雖可能在短期內討好美國保守選民、塑造“美國不該為別人戰爭買單”的立場，但對於中東局勢穩定與和平未來，幾乎無實質助益。翁履中最後強調，“和平從來不可能靠個人表演維繫，更不可能靠一篇推文締結。”