賴清德喻罷免是打掉雜質　翁曉玲痛批傲慢

賴清德將在野黨比喻為“雜質”，藍委翁曉玲痛批，這不是民主，是傲慢。（照片：翁曉玲臉書） 中評社台北6月25日電／賴清德24日於桃園市客家青年會發表“團結國家十講”第二講，以“團結”為題。宣稱要透過一次又一次的選舉、罷免，以選票“千錘百鍊、百鍊成鋼”，並聲稱要“打掉雜質”，打造所謂的“民主鋼鐵意志”。然而，“雜質”一詞引發政壇譁然。中國國民黨籍“立委”翁曉玲24日在臉書發文，強烈譴責賴清德，將在野黨比喻為“雜質”，這不是民主，是傲慢。



翁曉玲說，賴清德竟說，要用選票“打鐵鑄劍”，透過選舉和罷免“打掉雜質”，鍛造出所謂“民主鋼鐵意志”；賴清德這番話令人震驚，更讓人憤怒，也暴露出賴清德對民主本質的錯誤理解和獨裁者心態。



翁曉玲表示，民主制度的精神，從來不是“鍊出一把統一思想的鋼劍”，更不是將異議者視為可以“打掉”的雜質；在野黨是民主的重要一環，代表著多元的聲音與社會的監督力量，若一個領導人把不同意見當作雜質、當作需要剷除的對象，那麼他守護的就不是民主，而是獨裁意志。



翁曉玲強調，台灣人民用選票建立的民主制度，不是為了讓執政者變成煉鋼爐的工匠，妄想鍛造一言堂的鐵血政權。真正的民主，正是在多元中競爭、在辯論中前進，不是靠“打掉雜質”，而是靠包容異議、尊重制衡。



翁曉玲最後表示，在此正告賴清德，“在野黨不是雜質，人民的反對聲音不是垃圾。台灣不是你打造權力劍刃的工廠、不是你的專制鍛造場。這裡是民主社會，不是賴氏皇朝，台灣人民會讓你看到反獨裁、反極權的民主制衡力量，將狠狠打醒你的賴皇夢。”