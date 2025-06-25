黃國昌：賴認為台灣人是雜質　不寒而慄

民眾黨主席黃國昌接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月25日電（記者 鄭羿菲）賴清德24日晚上發表“團結十講”第二講，以“團結”為題，其中“透過罷免打掉雜質”一說引起在野黨猛烈批評。台灣民眾黨主席黃國昌25日表示，賴去年說要洗滌人心，已引發社會高度爭議，今年變本加厲要去除雜質，令人不寒而慄。



賴清德昨天發表演說後，民眾黨當晚火速發新聞稿回應，賴公然要“打掉雜質”，要用意識形態獵巫，進而分化百姓，不僅有失高度更加失格。堂堂“總統”為了打擦邊球挺大罷免，三不五時就出來秀下限，實非台灣之福。



黃國昌25日接受媒體訪問表示，昨天賴清德的第二次演講，內容比讓第一講更讓他感到震驚了，第一講是因為空洞到不知道要怎麼評論，第二講震驚的理由是，他想請問一下賴清德，每一個生活在這塊土地上的台灣人民都是“國家”的主人，不應該是賴清德眼中的雜質，請問賴清德口中的雜質指的是什麼？為什麼台灣人民在賴清德眼中變成雜質？



黃國昌說，去年賴清德說要洗滌人心，已引發社會相當高的爭議，結果今年變本加厲，從洗滌人心到要去除雜質，這樣的言論、這樣的心態，讓人不寒而慄。這是一個民主“國家”的“總統”應該說的話嗎？他希望賴清德是失言，而不是真心話，那就好好的澄清、好好的道歉。