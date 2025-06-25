高雄市長初選4綠委搶1　火拼氣氛濃

綠委林岱樺。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月25日電（記者 黃筱筠）民進黨籍高雄市長初選競爭激烈，涉詐領助理費遭起訴的“正國會”綠委林岱樺今天穿著白襯衫，現身經濟委員會、“外交及國防委員會”質詢。綠委邱議瑩則在高雄舉行競選辦公室成立。新系綠委賴瑞隆、許智傑更在“立院”會議室同時間舉辦高雄建設相關記者會，火拼氣氛濃厚。



針對詐領助理費案，民進黨廉政會已要求涉案遭起訴的林岱樺在7月30日說明，林表態會配合。



民進黨中執會日前擬定2026縣市首長初選草案，高雄市屬於初選區域，目前有意爭取者有民進黨“立委”邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆與許智傑。



邱議瑩今天在高雄舉行競選辦公室成立，她昨晚表示高雄市長陳其邁已經送花祝賀。而另外競爭者賴瑞隆也表示有送花祝賀。許智傑則說，“祝福我的好朋友邱議瑩委員，今天初選辦公室成立圓滿成功”。



許智傑今天在同為新系“立委”邱志偉陪同下召開“高雄爭取一奈米 橋頭發展高科技”記者會。賴瑞隆也同時間在“立法院”召開“信賴高雄‧邁向新局——智慧交通五大計劃上路”記者會。兩人召開記者會的會議室就在隔壁。



傳出下個退出高雄市長競爭行列的人是許智傑，他今天受放嚴正駁斥退選謠言。他說，中國國民黨“立委”柯志恩跟藍營黨工刻意介入民進黨初選，一直意圖把他邊緣化，正是因為他才是國民黨最怕的對手。



許智傑表示，地方有許多泛藍支持者曾當面跟柯志恩說，如果民進黨不是提名許智傑，才會支持柯志恩，因此柯志恩現在策略，就是要製造許智傑退選的謠言。



民進黨廉政會將在7月30日邀請林岱樺說明，林也表示，她從政一直秉持良知、堅持清白廉政。過去在偵查過程中，努力證明自己的清白，未來她也會與她的律師將相關證據提供給法院，為自己和團隊爭取公道。



林岱樺表示，她堅信民主社會的基礎是公平健全的制度。感謝民進黨廉政會願意給她機會說明，將全力配合廉政會，也相信真相終將水落石出。她會繼續堅定捍衛名譽，也會持續服務她所熱愛的高雄。



林岱樺今天也出席委員會質詢，除了原屬的經濟委員會，也難得到“外交及國防委員會”進行質詢。