侯友宜：賴怎會把民選“立委”當要打掉的雜質

新北市長侯友宜。（中評社 資料照） 中評社台北6月25日電／賴清德昨晚在桃園舉行團結第二講，提及台灣有超過8成民意支持“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬”，要透過一次次選舉罷免，像打鐵鑄劍般千錘百鍊、打掉雜質。中國國民黨籍新北市長侯友宜今日上午受訪認為，既然要團結，怎麼會把人民選出來的“立委”變成雜質，要把它打掉呢？



侯友宜說，賴清德一直演講說要團結，團結台灣、“中華民國”就是包容所有人不一樣的聲音，才叫做團結，“既然要團結，怎麼會把人民選出來的“立委”變成雜質，要把它打掉呢？”真的團結就要學會包容、放下，大家一起全心全力往前走，這才叫做包容，而不是打掉雜質的言論。



新北地檢署偵辦罷免民進黨籍“立委”蘇巧慧等人涉嫌造假連署案，昨天起訴國民黨新北市黨部書記長陳貞容等31人。對此，中國國民黨籍新北市長侯友宜今天表示，司法辦案絕對不能成為政治打壓異己的工具，呼籲“不要辦藍不辦綠”。



針對新北地檢署偵辦罷免民進黨“立委”蘇巧慧等人涉嫌造假連署案，昨天起訴國民黨新北市黨部的書記長陳貞容等31人，侯友宜今天在市政會議後受訪指出，司法辦案一定要獨立超然、不偏不倚，絕對不能成為政治打壓異己的工具，辦案過程中大家都很清楚，絕對不能偏袒哪一方，“不要辦藍不辦綠”，希望司法一定要秉持公正、公平。